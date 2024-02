Doliu în folclorul românesc. A murit o îndrăgită solistă de muzică populară

O îndrăgită cântăreață de muzică populară a murit duminică dimineață. Interpreta avea vârsta de 50 de ani. Copleșit de durere, soțul ei a fost cel care i-a anunțat trecerea în neființă. Ce i-a cauzat decesul artistei?

O cântăreață de folclor a încetat din viață la 50 de ani. Ce boală a răpus-o

Victorița Cică, o cântăreață de folclor renumită în regiunea Olteniei și care făcea parte din Ansamblul Folcloric Doina Oltului, la finalul acestui weekend. Pe rețelele de socializare, soțul ei a lăsat un mesaj scurt pentru cei care au iubit-o.

”Cu durere în suflet vă anunț ca Victoria nu mai e…”, a scris pe facebook Florin Puchina, stârnind uimire în rândul tuturor celor care au cunoscut-o pe interpretă. Ulterior, bărbatul a primit

Cunoscuții și colegii de breaslă o plâng acum pe Victorița Cică. ”Draga mea prietenă, Victorita Cica, ai ales (acum 2 ore) să le cânți îngerilor, în loc să ne cânți nouă aici pe pământ. Iti mulțumesc pentru prietenia ta frumoasă de peste 25 de ani, iti mulțumesc pentru întreaga colaborare, iti mulțumesc că lași în urma ta melodii frumoase (…)”, a transmis Vlad Carmina Alina, o bună prietenă de-ale sale.

”Drum lin către îngeri, dădica mea, Victorița Cică. Nu pot să cred, ieri te-am sunat pentru că voiam să te aud, mă cuprinsese dorul de tine, dar nu am reușit să vorbim, am vorbit cu Cătă, tu dormeai. Astăzi trebuia să vorbim și nu am mai reușit pentru că te-ai grăbit să pleci, prietena mea dragă (…)”, a scris și Paula Sambrian, o altă prietenă.

Când nu era pe scenă, Victorița Cică se afla în fața elevilor săi, căci ocupa și funcția de profesor de canto la Școala Populară de Arte și Meserii din Slatina. În ultimii ani a predat și la Palatul Copiior ”Adrian Băran” din aceeași zonă.

”Drum lin către ceruri doamnei alături de care am făcut primii pași pe drumul cântecului! Recunoștință veșnică, vă voi purta mereu în suflet oriunde voi duce cântecele ale căror dascăl ați fost! Odihnă veșnică!”, este mesajul unuia dintre elevii artistei, Gabriel Liu.

Victorița Cică a stat internată în spital

Nu se cunoaște cauza decesului, dar cert este că la mijlocul lunii ianuarie, Victorița Cică era internată în spital. Ea dădea această veste, tot pe rețelele de socializare. ”Așa de veselă am fost acum o lună alături de mlădițele mele! Astăzi sunt internată în spital ! Dragii mei să aveți grijă de voi! ”, scria solista.

Victorița Cică era nepoata lui Amza Pellea

Puțini știu că Victorița Cică era nepoata marelui actor Amza Pellea. Într-un interviu mai vechi mărturisea că a preferat să păstreze discreția față de acest subiect, deoarece și-a dorit să nu fie interpretată greșit. Avea în minte clipa când, la trei ani, i-a cântat în timp ce unchiul său o ținea în brațe.

”La trei ani i-am cântat pe genunchi, nu ştiam eu cine e Amza Pelea. Cred că plecasem cu familia undeva. N-am ţinut niciodată legătura cu Oana Pellea şi n-am spus niciodată, nu m-am folosit niciodată de această legătură a familiilor noastre, n-am vrut să urc în carieră pe spatele cuiva, a rămas pentru mine o amintire dragă şi atât. De-atunci eu nu l-am mai văzut pe Amza Pellea, a fost singura dată şi mi-a rămas în memorie (…)”, spunea artista.