Doliu în lumea cinematografică. Actorul și cântărețul american Harry Belafonte a murit la 96 de ani

Scena actoricească este în , după ce artistul și muzicianul Harry Belafonte a încetat din viață la 96 de ani. Purtătorul său de cuvânt a declarat pentru că regretatul actor a suferit o insuficiență cardiacă congestivă.

Decesul s-a produs în cursul zilei de marți, 25 aprilie 2023, în casa în care vedeta a locuit în ultimii ani din viață. Internauții și colegii de breaslă au lăsat numeroase mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare.

Mia Farrow a fost printre primele actrițe care i-a adus un omagiu regretatului muzician american. Îndrăgita artistă l-a numit pe interpretul piesei celebre The Banana Boat Song „un cântăreț frumos” și „un om profund moral și grijuliu”.

„Deja mi-e dor de tine”, a mai adăugat actrița pe pagina de Twitter în legătură cu moartea lui Harry Belafonte. Cele mai mari contribuții ale regretatului actor au fost în afara scenei, fiind un strateg cheie. A strâns fonduri și a fost mediator pentru drepturile civile.

Cine a fost Harry Belafonte

Harry Belafonte s-a născut pe 1 martie 1927, Harlem, New York, Statele Unite ale Americii și a fost actor, cântăreț, compozitor și activist social. A devenit renumit în anii ’50 datorită melodiei sale The Banana Boat Song.

Regretatul artist și-a lansat albumul de debut, Calypso, în anul 1956. Ulterior, avea să devină primul LP al unui solist care a vândut peste 1 milion de exemplare. Așa a ajuns să fie considerat de oameni „regele genului calypso”.

Ulterior, a debutat în cinematografie, în filmul Bright Road (1953). Actorul american a mai jucat în producţii precum: Carmen Jones (1954), Island in the Sun (1957), The World, the Flesh and the Devil (1959), The Angel Levine (1970) sau Buck and the Preacher (1972).

De-a lungul carierei sale, Harry Belafonte a înregistrat peste 30 de albume, inclusiv discuri în colaborare cu Nana Mouskouri, Lena Horne și Miriam Makeba. Bob Dylan a cântat pe albumul său, intitulat Midnight Special din anul 1962.

De asemenea, a fost prima persoană de culoare căreia i s-a permis să cânte în multe locații de lux din America, printre acestea fiind unele în care nu erau primiți unii artiști, cum ar fi Louis Armstrong și Ella Fitzgerald.