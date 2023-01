Doliu în lumea cinematografică. Lance Kerwin, actorul din The Loneliest Runner, a murit la 62 de ani

. Unul dintre actorii din filmul The Loneliest Runner, lansat în anul 1976, a murit la 62 de ani. Anunțul a fost făcut de mai multe publicații internaționale și a fost confirmat de fiica sa.

Doliu în filme. Lance Kerwin, protagonist în The Loneliest Runner, a încetat din viață. Artistul avea 62 de ani

Lance Kerwin, cunoscut drept copilul – minune al cinematografiei, a murit la vârsta de 62 de ani în cursul zilei de marți, 24 ianuarie 2023. Regretatul actor a făcut parte din producțiile The Loneliest Runner și Salem’s Lot.

Agentul artistului american, John Boitano, a dezvăluit pentru că acesta a fost găsit inconștient. În momentul de față cauza morții nu a fost confirmată de niciunul dintre membrii familiei sale care este foarte îndurerată.

„Îmi cer scuze celor cărora nu am putut să le spunem personal că Lance Kerwin a murit. Apreciem toate cuvintele, mesajele, amintirile și rugăciunile care au fost împărtășite.

În viitorul apropiat vom da informații despre ceremoniile care vor avea loc. Vă iubim pe fiecare dintre voi”, a transmis fiica lui Lance Kerwin, Savanah, pe social media, unde a postat o imagine de familie.

Cine a fost Lance Kerwin

Lance Kerwin s-a născut pe 6 noiembrie 1960, în California de Sud, primii pași în cariera cinematografică având loc datorită unor emisiuni de televiziune. A apărut în Little House on the Prairie, Wonder Woman și The Bionic Woman.

De asemenea, regretatul actor american a jucat într-o serie antologică destinată copiilor și adolescenților. Este vorba de ABC After School Specials, difuzat din 4 octombrie 1972 până în 23 ianuarie 1997.

Cariera sa a înflorit de-a lungul anilor ’70 și în special când a jucat rolul lui Ramey Holvak în The Family Holvak, un serial TV despre un reverend din anii 1930 care încerca să-și întrețină familia. Lance Kerwin a făcut parte și din serialul James at 15 din 1977.

A continuat cu Salem’s Lot (1979), serialul de televiziune fiind adaptat după romanul lui Stephen King. Producția a fost regizată de Tobe Hooper. În această miniserie a jucat rolul tânărului Mark Petrie care ajută la apărarea orașului său împotriva vampirilor răi.

Un alt rol interpretat de a fost în Outbreak din anul 1995. Ultima sa apariție pe marile ecrane a fost în filmul The Wind and the Reckoning, lansat în 2022, în care a jucat împreună alături de Johnathon Schaech.