Doliu în lumea cinematografiei. A murit actriţa din Mary Poppins

Glynis Johns, actrița celebră din „Mary Poppins”, a decedat la vârsta de 100 de ani, pe 4 ianuarie 2024, la Los Angeles, după cum a afirmt managerul său. Ea a făcut istorie la Hollywood mai bine de 80 de ani și a apărut în zeci de filme remarcabile și piese de teatru. Managerul ei, Mitch Clem, a declarat că moartea sa a fost ”o zi sumbră pentru Hollywood”.

Hollywood este în doliu! , cunoscută pentru rolul mamei lui Winifred Banks din „Mary Poppins”, a încetat din viață la vârsta de 100 de ani. Ea a murit pe 4 ianuarie 2024, la Los Angeles, notează BBC. Pe 5 octombrie 2023 împlinise 100 de ani.

„Glynis a trecut cu putere prin viaţă cu inteligenţă, isteţime şi o dragoste pentru actorie, afectând milioane de vieţi. Astăzi este o zi sumbră pentru Hollywoord. Nu doar că deplângem încetarea din viaţă a dragei noastre Glynis, dar şi sfârşitul erei de aur a Hollywood-ului”, a declarat public managerul său.

A jucat în peste 50 de filme

De-a lungul carierei, , dar și în clasicul musical Disney din 1964 „Mary Poppins”, care a primit ulterior cinci premii Oscar. De asemenea, regretata actriță a primit un premiu Tony în 1973, pentru rolul lui Desiree Armfeldt în musicalul de pe Broadway al lui Stephen Sondheim „A Little Night Music”. Pentru cei care nu își aduc aminte, actrița britanică a apărut și în „Batman”, jucând în propriu sitcom, „Glynis”, difuzat de televiziunile americane în 1963.

Unde va fi înmormântată

În octombrie 2023, Glynis Johns împlinise veritabila vârstă de 100 de ani și transmitea: „Am primit aplauze pentru asta. Mi-a plăcut să o fac. Am simţit-o”. Ultimele sale roluri jucate au fost în filmele „While You Were Sleeping”, din anul 1995, alături de Sandra Bullock, şi „Superstar”, din 1999, cu actorii Molly Shannon şi Will Ferrell.

Ultimii ani din viață și i-a petrecut într-un centru de asistenţă din Hollywood, SUA. Tot acolo și-a găsit și sfârșitul, după cum a declarat managerul ei pentru BBC News.

Actriţa avea doar un nepot, pe Thomas Forwood, stabilit la Paris, şi trei strănepoţi. Ea va fi înmormântată lângă tatăl său, actorul Mervyn Johns, în Marea Britanie. Glynis Johns s-a născut pe 5 octombrie 1923, în Africa de Sud. Părinții ei, actori galezi, jucau acolo. Pasiunea pentru actorie a luat-o de la tatăl și mama sa, iar primul rol pe marele ecran a fost în 1948 ca sirena Miranda.

A decedat și actrița Disney Ana Ofelia Murguía

Ana Ofelia Murguía a fost o actriță de origine mexicană devenită celebră în întreaga lume după ce i-a voce personajului titular din filmul “Coco” produs de Disney şi Pixar, iubit de milioane de copii. Ea a încetat din viață la începutul acestui an.

Ana Ofelia Murguía avea 90 de ani și încă nu se cunosc cauzele decesului. Anunțul devastator a fost făcut „cu profundă tristeţe” în mediul online de către Institutul Naţional de Arte Frumoase şi Literatură din Mexic. „Cariera artistică a lui Murguía a fost vitală pentru artele spectacolului din Mexic. Trimitem condoleanţe şi îmbrăţişări calde familiei şi prietenilor ei”, a declarat institutul.