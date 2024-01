Doliu în lumea filmului. O actriță Disney a murit. Vocea ei a bucurat numeroși copii

Este doliu în lumea filmului internațional după ce o actriță Disney care a bucurat milioane de copii a murit. Cauza decesului nu a fost încă precizată, dar de menționat este faptul că aceasta avea 90 de ani.

A murit o actriță iubită de la Disney

Ana Ofelia Murguía a fost o actriță de origine mexicană devenită celebră în întreaga lume după ce din filmul “Coco” produs de Disney şi Pixar, iubit de milioane de copii.

Aceasta avea 90 de ani și încă . Anunțul devastator a fost făcut „cu profundă tristeţe” în mediul online de către de Institutul Naţional de Arte Frumoase şi Literatură din Mexic.

„Cariera artistică a lui Murguía a fost vitală pentru artele spectacolului din Mexic. Trimitem condoleanţe şi îmbrăţişări calde familiei şi prietenilor ei”, a declarat institutul.

Actrița Disney s-a născut în anul în 1933, în Mexico City, iar în anul 2017 i-a împrumutat vocea sa personajului Mamá Coco. Animația spune povestea unui băiețel are trece pe tărâmul morţilor în timpul sărbătorii mexicane Día de los Muertos și află un surprinzător secret de familie.

Filmul Disney a fost un real succes, motiv pentru care a fost premiat cu doua statuete Oscar, pentru cel mai bun film de animaţie, dar și pentru cel mai bun cântec original.

Este vorba despre Remember Me, pe care Ana Ofelia Murguía îl cântă la finalul filmului în duet cu Miguel, strănepotul lui Coco. Înainte de această apariție, a avut o carieră înfloritoare în Mexic.

A primit numeroase premii

Actrița a interpretat mai mult de 200 de roluri pe scenă, dar și în televiziune. Pentru ultima dată, a apărut în în serialul José José: El Príncipe de la Canción, un film biografic ficţional despre cântăreţul pop mexican, din 2018.

De asemenea, Ana Ofelia Murguía a fost omagiată premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar la premiile Ariel, cele mai importante premii de actorie din Mexic, locul său de origine.

În luna aprilie, atunci când a primit Medalla Cátedra Bergman de la Universitatea Naţională Autonomă din Mexic pentru contribuţiile sale la industrie, ea a menționat: „Actoria a fost pasiunea vieţii mele, nu am lucrat niciodată pentru a strânge un premiu. Întotdeauna am iubit această carieră, pe care am descoperit-o din pură întâmplare. Sunt fericită. Mă simt ca o femeie foarte norocoasă”, notează