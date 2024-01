Doliu în lumea muzicală! Artista celebră care a murit: ”A fost o eroină”

Este doliu în lumea muzicală după ce o celebră artistă a murit. A făcut furori ani întregi cu piesele sale, însă acum, doar amintirile rămân în urmă. Despre cine este vorba? Lumea artistică devine mai săracă.

Doliu în lumea muzicală

În lumea muzicală este doliu din nou. Solista trupei americane de fete The Shangri-Las din anii 60′, Mary Weiss, a murit la vârsta de 75 de ani. Tragicul anunț a fost făcut chiar de casa ei de discuri.

La rândul ei, Miriam Linna, de la Norton Records, cea care a și confirmat moartea solistei, a făcut o declarație publică. Aceasta a descris-o pe Mary ca fiind o ”icoană” și totodată ”o eroină”, atât pentru tineri, cât și pentru femeile din toate generațiile.

A murit cântăreața

Menționăm faptul că formația din care făcea pate a cunoscut celebritatea cu decenii în urmă. Au fost scoase hituri pe bandă rulantă despre dragoste, dar și despre tragedia adolescentină.

Iar exemple sunt multe. Chiar și așa, remarcate s-au făcut piesele „Remember (Walking In The Sand)” şi „Leader Of The Pack”. De altfel, cea din urmă a fost inclusă ulterior în Rock and Roll Hall of Fame.

Și în tot acest timp, dincolo de partea vocală, Mary Weiss s-a ocupat și de sunetul, dar și de aspectul la The Shangri-Las. Celebra artistă a contribuit la ”pionieratul erei trupelor de fete alături de The Ronettes”, scrie presa internațională.

Menționăm faptul că aceasta nu este singura tragedie care a lovit lumea muzicală. La finele anului trecut,

Este vorba despre cântărețul Florin Apostol. El a murit la începutul lunii decembrie, la vârsta de doar 58 de ani. Artistul avea probleme de sănătate, iar prietenii săi au dat tragica veste.

Amintim că Florin Apostol s-a lansat la Festivalul de la Mamaia, în 1988. Tot acolo el a câștigat secțiunea “Interpretare”. Iar cele mai interesante colaborări au fost cu Mădălina Manole, cei urcând pe scenă împreună de multe ori.