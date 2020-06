Doliu în lumea muzicală. Un cunoscut cântăreț a murit la doar 34 de ani

Doliu în lumea muzicală, după ce un cunoscut cântăreț a murit la doar 34 de ani după ce a fost infectat cu coronavirus.

Conform Spy News, lumea muzicală internațională este în doliu, după ce Chris Trousdale, membru al formației Dream Street, a fost răpus de COVID-19 la numai 34 de ani.

Tânărul a murit pe patul spitalului din Burbank, California, după ce a purtat o bătălie îndelungată cu temutul virus. Din păcate, însă, au apărut complicații care i-au adus moartea, a anunțat familia.

Chris Trousdale a fost cunoscut pentru colaborarea cu trupa Dream Street, în care a cântat, începând cu anul 1999, alături de Jesse McCartney, Greg Raposo, Matt Ballinger și Frankie Galasso.

Trousdale a jucat și în diverse filme sau seriale

Împreună, trupa a cunoscut succes, iar visul lui Chris Trousdale de a fi un adevărat om al scenei a devenit realitate.

Trupa s-a destrămat în anul 2002, iar surse apropiate au explicat că acest lucru s-a întâmplat din cauza neînțelegerilor și certurilor dintre cântăreți și managerul lor. Acestea nu au putut fi rezolvate, așa că trupa a fost dizolvată.

După ce Dream Street a încetat să mai existe, Trousdale și-a continuat cariera solo, începând să joace și în diverse filme sau seriale. A făcut parte din distribuțiile pentru producții Disney, precum ”Shake It Up” sau ”The Soap Days of Our Lives”.

În 2012, a participat și la un concurs de talente, însă nu a primit votul care ar fi putut să îl treacă de etapa audițiilor.

Ultimul artist răpus de COVID-19 a fost Dave Greenfield, unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți muzicieni din Marea Britanie. Acesta a încetat din viață la vârsta de 71 de ani după ce a fost infectat cu coronavirus, în spitalul în care-și trata problemele medicale avute la inimă.

