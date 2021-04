Doliu în lumea muzicii populare. Saveta Bogdan a dat vestea tristă

Lumea muzicii populare este în doliu după ce interpretul Simion Pop a murit. Vestea tristă a fost anunțată de Saveta Bogdan, care a transmis un mesaj emoționant prin intermediul unei rețelele de socializare.

Renumita artistă a postat o fotografie în mediul virtual prin care le spunea fanilor despre decesul brusc al vedetei, care în urmă cu câțiva ani a suferit de cancer. Din fericire, s-a vindecat, însă drumul său s-a încheiat în urmă cu numai o seară.

„Cu adâncă durere am aflat de trecerea la cele veșnice a consăteanului meu, marele interpret Simion Pop! Nu îmi vine să cred! Dumnezeu să îl ierte!”, a scris Saveta Bogdan pe Facebook, în dreptul unei imagini.

Mesajele de condoleanțe nu au întârziat să apară, oamenii transmițându-i solistului odihnă veșnică. Zilele următoare Simion Pop urmează să fie condus pe ultimul drum, însă momentan nu sunt informații cu privire la înmormântarea vedetei.

Solistul a povestit în urmă cu ceva vreme că a mers în India și s-a vindecat de cancer cu ajutorul unei soluții miraculoase descoperite acolo. A avut un regim drastic și a făcut meditații, ce l-au ajutat să lupte cu boala nemiloasă, cu care a fost diagnosticată și manelista Denisa Răducu.

„Începusem să uit de divinitate și de legătura cu Dumnezeu. Am avut o tumoră în vezică în stadiul trei. Am fost operat. Aveam 50 de ani. Doi medici specialiști s-au ocupat de mine și la un moment dat au ridicat din umeri de neputință.

Atunci am încercat să fac ceva… Soluția aceea naturistă am adoptat-o… Dumnezeu mi-a arătat calea. Am fost la Valeriu Pop. Mi-a zis că am niște calități… Mi-a zis ceva despre revelația lui Dumnezeu…

Eu a trebuit să merg până în India pentru această știință care m-a salvat… Trei ani de zile am ținut această dietă…. Vă spun un lucru care pare minor. În India există un singur izvor de apă vie. De acolo luam… Din toată lumea, bolnavi veneau acolo…

Regimul era drastic, dar sănătos. Lipie, sosuri, orez și în rest fructe, dar și carne uneori… Această energie făcea minuni. Făceam meditații”, spunea cântărețul de muzică de populară în emisiunea „Acces Direct”, în urmă cu câțiva ani.

