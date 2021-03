Saveta Bogdan, prinsă în “uraganul” din muzica populară: “Eu n-am dansat la bară”

Saveta Bogdan a povestit, în direct, în emisiunea lui Cătălin Măruță, de ce a fost deranjată de detaliile oferite de către interpretele Maria Dragomiroiu și Elena Merișoreanu. Între cele două vedete populare s-a iscat un scandal de proporții cu câteva zile în urmă, în cadrul rubricii “Spui tot sau îți ia gura foc”.

Cântreața Saveta Bogdan a fost la rândul ei nominalizat atunci când în emisiunea de pe PRO TV au venit, pe rând, Maria Dragomiroiu și Elena Merișoreanu.

Artista și-a explicat nemulțumirea, susținând că a primit foarte multe mesaje din partea publicului care o apreciază, dar care acum pare să îi fi sărit în cap.

Saveta Bogdan, la mijloc în scandalul dintre Elena Merișoreanu și Maria Dragomiroiu

Saveta Bogdan a fost prezentă la începutul acestei săptămâni în emisiunea La Maruță, acolo unde cunoscutul prezentator a dezvăluit că și el a primit o varietate de mesaje, dar și reproșuri, pentru “uraganul” pe care l-a stârnit în cadrul muzicii populare. Soțul Andrei a mărturisit inclusiv că a fost sunat de mama lui, care l-a întrebat ce se întâmplă în show-ul de mare succes.

Din pricina faptului că a fost prinsă la mijloc, artista Saveta Bogdan a dorit să primească anumite explicații. Solista de 75 de ani a venit în emisiunea lui Cătălin Măruță și cu un cadou inedit, fiind vorba despre o plăcintă cu brânză, făcută chiar de ea.

La un moment dat, aceasta s-a ridicat și a dorit să plece, atunci când prezentatorul PRO TV a început să îi explice cum funcționează jocul cu sosuri picante. A acceptat însă să mai rămână, când i-a fost demonstrat că nu întotdeauna întrebările primite de alte vedete au fost de rău. Artista a citit și ea câteva dintre aceste întrebări, pentru care a oferit și alte exemple de nume din muzica populară. Este cunoscut că de la începerea scandalului de săptămâna trecută, Saveta Bogdan a transmis că o va da în judecată pe Elena Merișoreanu.

“M-au scos toți că e vina mea, normal. M-a sunat și mama de la Târgu Jiu. Ați fost nominalizată, dar Maria Dragomiroiu nu a citit întrebarea, a mâncat iute”, a susținut Cătălin Măruță.

“M-au băgat pe mine nevinovată. Să le dăm de pomană, la artiști, că nu le mai dă nimeni. E bine să dai de pomana în post. Eu n-am fost deloc la sosuri, am zis Doamne, cu ce-oi fi greșit. Să înțeleagă toată lumea, eu n-am dansat la bară. A fost un show din 2014, am intrat într-un rol. A fost vorba de o fată pe care o aduceam pe drumul cel bun. Era o bară acolo. Nu doresc nici la dușmanii mei. Sunt rele, sunt multe orgolii în muzica populară. Foarte interesant că vorbea foarte frumos cu mine când ne întâlneam (n.r.: Elena Merișoreanu). Ne-a făcut de râs, ne-a dat prin ziare. Are o familie frumoasă, i-o respect. Nu am vorbit niciodată de un interpret, să vorbesc un coleg de rău. Mă așteaptă cu pare afară”, a susținut interpreta Saveta Bogdan.

Saveta Bogan s-a arătat supărată de toate aceste episoade petrecute de curând, la TV. Artista a mai susținut că de fiecare dată când a întâlnit-o pe Elena Merișoreanu, aceasta s-a purtat foarte frumos cu ea, ba chiar a apărat-o dacă au existat tachinări din partea altor interpreți. Cătălin Măruță a dorit cu acest prilej să își liniștească invitata și a făcut o scurtă demonstrație despre cum funcționează rubrica inedită “Spui tot sau îți ia gura foc”.

“Cine e cea mai pofticioasă cântăreață din muzica populară?”, a fost întrebarea.

“Draga mea, îți zic numele, nu e de rău, e de bine: Laura Lavric. (…) De acum nu mai zic nimic, mai bine fug. (…) Nu m-am vaccinat, eram programată pe 17, dar am avut o emisiune și mi-a fost rușine să refuz. Trebuie să plec la fată în America, sper poate în iulie”, a susținut Saveta Bogdan.