Doliu în muzică. A murit creatorul unui hit legendar. Acesta era bolnav și s-a stins din viață după o luptă cu boala.

Doliu în muzică. A murit creatorul unui hit legendar

DJ Casper, pe numele său real William Perry, este un DJ și producător american cunoscut pentru hitul său “Cha Cha Slide”. El a murit la 58 de ani, conform unui anunț al familiei.

ADVERTISEMENT

DJ Casper s-a confruntat cu de-a lungul vieții. La doar 22 de ani s-a confruntat cu un anevrism cerebral și o operație la ochi pentru dezlipirea retinei.

Acesta și în 2019 anunța că boala era în remisie. Ulterior, cancerul a revenit în corpul artistului și iată că i-a pus și capăt vieții la 58 de ani.

ADVERTISEMENT

“Oricine trece prin cancer, să știe că tu ai cancerul și că nu cancerul te are pe tine”, spunea el pentru canalul de știri ABC7 din Chicago.

DJ Casper, celebru datorită hitului Cha Cha Slide din anul 2000

Cariera lui DJ Casper a fost marcată în principal de succesul său cu melodia “Cha Cha Slide”, care a devenit un hit internațional și un fenomen în rândul dansatorilor.

ADVERTISEMENT

“Cha Cha Slide” este recunoscut pentru instrucțiunile sale de dans specifice și a devenit foarte popular la evenimente precum petreceri sau nunți.

“Cha Cha Slide” a fost lansat în anul 2000 și a devenit rapid un fenomen viral datorită melodiei sale antrenante și a rutinei de dans ușor de urmat.

DJ Casper, cunoscut și sub numele de Mr. C The Slide Man, a călătorit în toată lumea. Marele său hit a fost folosit în filme, seriale TV, reclame și evenimente sportive. De asemenea, melodia a fost remixată de alți artiști și a fost adaptată în diferite versiuni pentru diferite evenimente.

ADVERTISEMENT

Deși “Cha Cha Slide” a fost cea mai notabilă creație a lui DJ Casper, el a mai produs și alte cântece și remixuri pe parcursul carierei sale.