Doliu internațional în lumea muzicii! Un cunoscut rapper a murit pe scenă, în timpul concertului

Industria muzicală de peste hotare este în . Big Pokey, un rapper cunoscut în Statele Unite ale Americii, a încetat din viață chiar în cadrul unui eveniment public. Cântărețul, pe numele real Milton Powell, avea 45 de ani.

Regretatul artist a căzut secerat la pământ în timp ce susținea un concert în Houston, în weekend. Cauza morții nu a fost făcută publică, un purtător de cuvânt al americanului făcând o declarație pentru presa internațională.

„Cu profundă tristeţe împărtăşim vestea trecerii în nefiinţă a iubitului nostru Milton Big Pokey Powell”, a spus reprezentantul rapperului, conform . Vestea vine la scurt timp după ce o înregistrare cu el a devenit virală.

În social media a început să circule o filmare în care interpretul hitului Who Dat Talking Down cade brusc la podea. Evenimentul nefericit s-a produs la un concert susținut recent într-un bar din Beaumont, Texas.

„Orașul Houston transmite rugăciunile și condoleanțele familiei și prietenilor legendarului rapper Screwed Up Click #BigPokey”, a declarat primarul dinHouston, Sylvester Turner, pe Twitter.

Cine a fost rapperul Big Pokey

Big Pokey a fost un rapper foarte cunoscut în industria muzicală internațională. Regretatul rapper a făcut parte inițial din colectivul de hip-hop din Houston, intitulat Screwed Up Click. A avut o carieră solo importantă.

Albumul său de debut a fost denumit The Hardest Pit in the Litter și a apărut în anul 1999. Cele mai recent album de studio, Sensei, a fost lansat în mai 2021. Muzicianul și-a bucurat fanii și un EP cu un alt rapper din Houston, J Dawg, în martie 2023.

De asemenea, cântărețul de origine americană a colaborat și cu rapperiţa Megan Thee Stallion pentru piesa Southside Royalty Freestyle. Melodia a fost inclusă pe albumul solistei, Traumazine, din anul 2022.

Totodată, Big Pokey a început să fie apreciat de oameni și prin faptul că a făcut freestyling la legendarul DJ Screw Screw Tapes. A fost unul dintre membri fondator de la Screwed Up Click. Al treilea său album, Da Sky’s Da Limit, a apărut în 2002.