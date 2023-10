Domeniul în care se câştigă bani cu nemiluita. Industria a explodat în România şi se caută mereu angajaţi

Și în România se fac bani frumoși, mai ales atunci când vorbim de industria jocurilor video, care a depășit 300 de milioane de dolari. Există peste 200 de studiouri în țară, dintre care EA, Ubisoft și Amber domină piața.

Industria în care se fac o muțime de bani în România

Industria de dezvoltare a jocurilor video din România a înregistrat anul trecut o creștere cu 25,7% față de 2021. Cifra de afaceri la care a ajuns fiecare angajat este de mai bine de 48.000 de euro, cu 50% mai mult decât în 2019, după cum arată datele din raportul anual făcut de Asociaţia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA).

Astfel că, pe plan local, afacerile din acest domeniu au fost de 332 milioane de dolari, cea mai mare creștere notată din 2014 și până la momentul în care a fost efectuat studiul.

În România există peste 200 de studiouri de jocuri video, iar vestea bună este că acestea mai ales pe poziții de juniori, de unde au posibilitatea să avanseze.

„Această creştere va continua şi în 2023, 68% din cele 222 studiouri active în România reconfirmând continuarea angajărilor şi în anul curent, 26% din studiouri fiind deschise şi la ideea de a derula programe de internship. În jur de 60% din totalul noilor angajări din acest an au fost pentru poziţii de junior", se arată în raportul RGDA

Când vine vorba despre metoda de lucru, o mare parte dintre firme, în procent de 42%, preferă metoda hibrid, în timp ce 21% dintre acestea își doresc că angajații să lucreze de la birou.

Există mai multe studiouri importante în România

Anul trecut au fost dezvoltate mai multe jocuri video cu ajutorul studiourilor din România. Printre acestea, cele mai importante sunt şi Metal Hellsinger, Funcom Romania.

În plus, Assassin’s Creed Mirage, Ubisoft Romania, şi EA Sports FC 24, Electronic Arts Romania, erau anul trecut în curs de dezvoltare, fiind lansate în toamna anului 2023. Totodată, jocurile video românești care au avut succes și dincolo de granițe sunt: Trinity Fusion (Angry Mob Games), Wild Things: Animal Adventures (Amber Studio), Bear and Breakfast (Gummy Cat) şi Last Days of Lazarus (Darkania Works, GrimTalin).

În 2022, în topul celor mai importante companii din industria de jocuri video din România în 2022, în funcție de cifra de afaceri, se află: Electronic Arts România, Ubisoft România, Amber Studio, Gameloft România, Green Horse Games, Playtika, Quantic Lab, Super Hippo Games/Nutaku, eRepublik şi Whyttest.

„Industria locală continuă să se bucure de un interes considerabil din partea dezvoltatorilor internaţionali, dar şi din partea investitorilor. În 2022, studioul românesc Metagame a fost preluat de Fortis, iar Amber a reuşit să atragă o investiţie de 20 de milioane de dolari din partea fondului de investiţii Emona Capital”, se arată într-un comunicat de presă al RGDA.