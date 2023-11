Ladislau Boloni vorbește în premieră despre războiul CSA Steaua – FCSB. Verdict trist: „Nu regăsesc nicăieri clubul care mi-a rămas în suflet!”

Într-un dialog cu Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA, Ladislau Boloni a mărturisit că vine deseori la București, în vizită, însă nu știe la ce ușă să bată, la sediul cărui club, fie că e vorba de CSA Steaua sau de FCSB. Fără a-l nominaliza, Boloni nu a avut cuvinte dulci pentru Gigi Becali.

Ladislau Boloni, verdict în premieră despre războiul CSA Steaua – FCSB

”Dumneavoastră pentru care Steaua ați jucat?”, a întrebat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii. Răspunsul a fost crunt pentru fanii adevărați ai Stelei, fie că vorbim despre cei care au ales să susțină FCSB, fie CSA Steaua. Cu toate acestea, fosta glorie a Stelei a lăsat să se înțeleagă că CSA Steaua ar fi mai degrabă adevărata ”stea”.

”În general când mi se spun că nu am legătură, s-a întrerupt legătura, am intrat în tunel. Este, cum să spun, nu apreciez nici-nici. Pentru că așa cred că ministerul nu a găsit modalitatea corectă când a predat echipa pe mâinile unui personaj pe care să spun așa nu am reușit să ne apropiem absolut deloc unul de altul.

a făcut multe greșeli față de acest club Steaua și de jucătorii lui. E greu ca sufletesc să te apropii de o astfel de persoană. În același timp mă surprinde naivitatea Armatei care s-a băgat pe o cărare care nu a fost bună. Și acum e o cărare fără sfârșit”, a răspuns Ladislau Boloni.

În încheiere, antrenorul a lăsat să se înțeleagă că majoritatea suporterilor steliști din România ar spera ca CSA Steaua să ajungă în prima ligă. ”Din păcate arată incompetență, pur și simplu faptul că nu poți să-ți pui în plan o logică a existenței tale, cum vrei să ajungi, poți sau nu poți legal, sau ce trebuie să rezolvi. Nu fără șmecherii, drept. Ca echipa să ajungă acolo unde majoritatea suporterilor din România o visează. Acest lucru înseamnă o nepricepere. Pe undeva mă deranjează și faptul că din punct de vedere legal cei care cunosc legile nu reușesc să decidă ei că de fapt sunt două stele sau una singură și care e aia adevărată. Din punct de vedere al hârtiilor care există sau ar trebui să existe.

În primul rând ar trebui respectate legile, dacă există. E deosebit de neplăcut și dacă ajung la București și vreau să mă duc acasă, când spun acasă mă gândesc la clubul meu care mi-a rămas în suflet, nu îl găsesc, nu știu să mă duc. Cu cine să iau contact, la ce telefon să apelez”, a punctat Boloni, conform FANATIK SUPERLIGA.

Ladislau Boloni nu știe care este adevărata Steaua

”Nu știți care-i casa dumneavoastră. Asta-i foarte trist, domnul Boloni. Steaua dumneavoastră unde este nu știți”, a replicat Horia Ivanovici, vizibil afectat de situație. ”Pentru mine așa este, până la urmă dacă mă duc la București mă duc să mă întâlnesc cu câțiva băieți cu care am reușit să petrecem câteva ore, câțiva ani de vis. Mă duc la București să strâng mâna unui mare om, Valentin Ceaușescu. Dar, la ce ușă să bat, nu știu unde este. Steaua este în inima mea, veniți la mine acasă la micul meu muzeu, veți vedea ce înseamnă pentru mine Steaua. Dar aia, care a fost și care din păcate nu mai știu la ce adresă să o caut.

Nu demult am vorbit cu domnul Valentin Ceaușescu, are și el o problemă mare, după 55 de ani timpul trece mult prea repede, mult mai repede decât pentru unul care are 25. În schimb m-am bucurat foarte mult că am vorbit personal cu nea Emi, a fost în stare bună, am și glumit, am și râs puțin. Am jucat și fotbal puțin, sigur prin telefon, dar m-am bucurat foarte mult să aud vocea dânsului”, a concluzionat fostul mare fotbalist și actual antrenor al lui Metz.

Caracterizarea lui Boloni pentru Gigi Becali