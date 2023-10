Domnului comandant al Stelei îi e frică de Gigi Becali? Răspuns direct al lui Talpan: „M-a pus sub urmărire, în loc să mă protejeze”

Florin Talpan a avut o amplă intervenție telefonică în cadrul celei mai noi ediții a emisiunii FANATIK SUPERLIGA. , dezvăluind că s-a pus la cale urmărirea sa. În direct, Talpan a cerut restituirea tuturor angajaților din Clubul Sportiv al Armatei Steaua.

Domnului comandant al Stelei îi e frică de Gigi Becali? Răspuns direct al lui Talpan

Florin Talpan a adus acuzații atât secretarului de stat în MApN, Eduard Bachide, cât și comandantului CSA Steaua, Ștefan Bichir. Juristul „militarilor” a explicat că Bichir este dirijat de Bachide. Totodată, Talpan a confirmat informația dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, potrivit căreia, .

„Cu ce m-au ajutat? Să spună cu ce? De multe ori când comandantul clubului știe că am ceva de semnat își face tălpășița și pleacă. Poate îi e frică să semneze de ceva sau nu știu ce. Nu m-au ajutat cu absolut nimic. (n.r. Domnului comandant al Stelei îi e frică de Gigi Becali?) Nu mă interesează pe mine. Mie îmi e frică doar de Dumnezeu.

Nu știu. Eu îi reproșez domnului comandant că nu conduce clubul cum trebuie. Nu are putere. Este dirijat de secretarul de start Bachide, cel care la rândul lui, este supărat că a terminat Bio Terra. Dar ce vreți să spun că a terminat studii în SUA în condițiile în care el a terminat Bio Terra și este secretarul de stat la Apărare?

El îmi ia acest spor pentru lucrări de excepție împreună cu comandantul clubului. În condițiile în care eu am 30 și ceva de ani de Armată, am fost în operațiuni, în Afghanistan, în Bosnia, au venit cu aprecieri la superlativ. Am rezultate pe plan profesional pe care nimeni nu le poate contesta.

„Ieri m-am dus la club, o altă mârlănie. Trebuie restituiți toți de la CSA Steaua”

Am câștigat atâtea dosare marcă, nume, palmares și tu iei sporul pentru lucrări de excepție? Am avut mari realizări, iar ministrul Dușa m-a înțeles și i-a chemat pe toți. Le-a zis să-mi dea 50% pentru lucrări de excepție. Omul s-a prăpădit, dar a ținut la mine și m-a ajutat. A ajutat foarte mult clubul Steaua și pe mine în mod special că știa să mă aprecieze.

Ieri m-am dus la club, o altă mârlănie, mi-a spus cineva din club. ‘Ne-a pus comandantul clubului să vă urmărim’. Cum să mă urmăriți? ‘Împreună cu cel de la structura de securitate’. La un moment dat a mai apărut un articol că un așa zis colonel mă urmărea pe mine. Și-a pierdut agenda și a fost mușamalizat cazul, iar în agendă scria că el mă urmărea.

În continuare, acest personaj în loc să fie dat afară că a pierdut acea agendă înregistrată la secretul de serviciu, el este în continuare în club. Este inadmisibil ce se întâmplă în club. Din punctul meu de vedere, trebuie restituiți toți.

De la secretarul de stat care își bate joc de Talpan și îi pune pumnul în gură. Îmi ia din salariu, nu mă motivează. Toți își dau diplome unul altuia. Ei ce lucrează? Și pe mine mă calcă efectiv în picioare”, a declarat Florin Talpan, la FANATIK SUPERLIGA.

Florin Talpan, pregătit de noi lupte: „M-a pus sub urmărire, în loc să mă protejeze”

Florin Talpan a precizat că nu are parte de recunoștință din partea CSA Steaua, deși juristul a obținut de unul singur victorii împotriva FCSB în procesele pentru marcă, nume sau palmares. Deși este „sabotat” din interior, Talpan a tras un semnal de alarmă și a anunțat că nu se va da bătut.

„Sunt mai tare ca oricând și nu am să mă las. Lucrurile astea mă determină să mă lupt cu mai mare înverșunare împotriva lor. (n.r. s-a dat ordin să fiți urmărit?) Da. Comandantul a negat lucrul ăsta. Să mă urmărească unde mă duc, când vin cu mașina. Ce înseamnă asta?

În loc să mă protejeze, că sunt foarte mulți oameni care vor să-mi facă rău, mai ales de când m-am apucat de litigiile astea. Eu îi apreciez pe toți oamenii de bună credință din România. Eu n-am făcut lucrul ăsta decât pentru a se afla adevărul.

Nu am vrut să-l deranjez nici pe domnul Becali, nici pe nimeni. Sunt un om care îmi văd de treaba mea, dar lupt pentru binele acestei instituții pentru că așa am fost învățat de mic. Nici nu știu când au trecut anii”, a încheiat Florin Talpan.

