Ştefan Bichir, comandantul CSA Steaua, îl contrează pe Florin Talpan: „Şi-a primit toate drepturile salariale legale. Face parte dintre cei recompensaţi!” Exclusiv

Florin Talpan jubilează după victoria celor de la CSA Steaua împotriva FCSB în procesul privind palmaresul echipei istorice a Stelei. Totuși, succesul juristului . Colonelului de justiție i-a fost tăiat sporul pentru lucrări de excepție, iar FANATIK a solicitat un punct de vedere oficial lui Ștefan Bichir, comandantul CSA Steaua.

Florin Talpan, fără spor pentru lucrări de excepție de 50% la CSA Steaua: „Neacceptabil!”

Deși CSA Steaua a făcut un pas important în disputa cu FCSB pentru palmares, lucrurile nu arată deloc roz în tabăra „militarilor”. În loc să se bucure de valuri de aplauze și recunoștință, Florin Talpan a intrat în conflict cu oamenii „grei” din Armată. Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, a fost iureș în birouri la CSA Steaua București, iar Florin Talpan în loc să fie primit cu flori este ostracizat și umilit. Mai mult decât atât, FANATIK a aflat că .

Informația obținută în exclusivitate FANATIK a fost confirmată de Florin Talpan în postarea pe care a făcut-o publică pe pagina personală de Facebook, unde, printre altele, a celebrat victoria în fața echipei patronate de Gigi Becali. „Timp în care în loc să fiu apreciat, am fost jignit, hulit, mi s-a pus ‘pumnul în gura’ și am fost sancționat pe nedrept! Și nu doar atât! Am dat mulți bani în avans pentru dosarele împotriva FCSB si nu doar o dată! Mai mult, am fost și pedepsit, sancționat, fiindu-mi luat sporul pentru lucrări de excepție de 50% bani din salariu, fapt neacceptabil!”, a scris Florin Talpan pe pagina personală de Facebook.

În urmă cu o săptămână, Comandantul Bichir a negat tăierea sporului lui Florin Talpan la CSA Steaua: „Nu a fost micșorat niciun venit”

În urmă cu o săptămână, înainte de postarea făcută publică de Florin Talpan, FANATIK aflase de micşorarea venitului lui Florin Talpan şi a verificat informaţia direct la comandantul Ștefan Bichir. Acesta însă a negat-o vehement: „Nu a fost micșorat niciun venit. Domnul Talpan a primit toate drepturile salariale conform legii salarizării!”

La întrebarea dacă sporul nu i-a fost tăiat, Bichir a fost ferm: “Nu. Acest spor nu este un drept. Este un spor care se poate acorda la un procent foarte mic din numărul total de angajați. Domnul Talpan beneficiază în continuare de acest spor. Nu am stat să analizez veniturile domnului Talpan, să vă spun exact cât încasează. Ce pot să vă zic este că a primit toate drepturile legale”.

Contrar declarațiilor făcute de comandantul CSA Steaua, în urmă cu trei zile, Florin Talpan a ieșit cu un mesaj public prin care a celebrat victoria în instanță contra FCSB-ului. Ulterior, juristul „militarilor” și-a îndreptat tunurile spre CSA Steaua. Printre cuvinte, Talpan a confirmat informația FANATIK și a precizat că sporul pentru lucrări de excepție de 50% bani din salariu i-a fost tăiat.

Acum, după postarea lui Florin Talpan, Bichir își nuanțează declarațiile: „De acest spor nu beneficiază toată lumea”

FANATIK l-a contactat din nou pe comandantul Bichir după declarația lui Florin Talpan în care precizează că sporul i-a fost tăiat. Comandantul CSA Steaua și-a nuanțat declarațiile și a dezvăluit că, de fapt, juristul CSA Steaua primește un procent mai mic din sporul care se poate ridica până la 50%.

Domnule colonel, voiam să vă întreb dacă vă mențineți declarațiile legate de sporul tăiat domnului Talpan. Acum o spune el cu subiect si predicat.

– Sigur că îmi păstrez ceea ce v-am transmis.

Păi și atunci cum comentați afirmațiile domnului Talpan?

– Fiecare își spune punctul de vedere din punctul lui de vedere. E părerea dumnealui. Nu o comentez.

E vorba de bani, nu de păreri. I s-au tăiat sau nu? Dumneavoastră spuneți că nu, el spune că da.

– V-am spus că și-a primit toate drepturile salariale legale. Eu vorbesc din punct de vedere legal și nu din punct de vedere ce crede fiecare că merită.

Păi și sporul acela nu era legal?

– Toată lumea din clubul Steaua poate merita mai mult, dar noi nu putem să punem în plată decât ceea ce este legal. Sporul este aprobat de ministru în procent de până la 50 la sută, iar domnul Talpan beneficiază de el, dar un procent mai mic. De acest spor nu beneficiază toată lumea, ci doar 5 la sută din numărul de angajați raportat la ordonatorul principal de credite. Deci domnul Talpan face parte totuși dintre cei recompensați.

Și care e procentul acum la domnul Talpan?

– Nu știu exact.

Dar aveți idee de ce i s-a micșorat procentul?

– Nu sunt la serviciu și aceste lucruri sunt confindențiale. Acest procent nu se micșorează sau se mărește, ci este acordat în funcție de cât consideră ordonatorul principal de credite.