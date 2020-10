Donald Trump a anunțat că va fi externat din spital și le transmite un mesaj cetățenilor. “Nu lăsați virusul să vă domine viața”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că va ieși din spital în această seară. Atât el, cât și Prima Doamnă, Melania Trump, au fost de curând infectați cu noul coronavirus.

Liderul SUA le-a transmis cetățenilor să nu le fie teamă de noul SARS – CoV – 2, scrie digi24.ro. Starea de sănătate a președintelui este una stabilă, deși a avut câteva simptome ușoare.

Donald Trump și Melania Trump au ajuns la Centrul Medical Militar Walter Reed din Washington imediat după ce au aflat rezultatele testului.

Donald Trump a anunțat că va părăsi spitalul Walter Reed în această seară, ora locala 18.30. Președintele SUA a manifestat simptome ușoare ale bolii, având doar o febră ușoară.

Deși SUA este cea mai afectată țară de COVID-19, liderul Casei Albe a scris un mesaj pe contul oficial de Twitter în care îi îndeamnă pe cetățeni să nu fie speriați de noul virus.

Mai mult de atât, președintele a declarat că se simte foarte bine și că medicamentele l-au ajutat să-și revină.

“Voi părăsi spitalul Walter Reed, astăzi, la ora 18.30 (ora locală). Nu vă temeți de COVID. Nu lăsați virusul să vă domine viața. Am dezvoltat, sub administrația mea, o serie de medicamente foarte bune. Mă simt mai bine ca în urmă cu 20 de ani”, este mesajul postat de Trump.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

