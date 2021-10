Donald Trump își lansează propria platformă de socializare. “TRUTH Social va ține piept tiraniei Big Tech”

Fostul președinte american a anunțat că își va lansa propria rețea de socializare numită TRUTH Social la începutul anului 2022.

Donald Trump își lansează propria platformă de socializare

Nou înființatul Trump Media & Technology Group (TMTG) a declarat că va crea o rețea socială rivală pentru actualul „consorțiu media liberal” și „va lupta împotriva companiilor Big Tech din Silicon Valley, care și-au folosit puterea unilaterală pentru a reduce la tăcere vocile opuse din America”.

„Am creat TRUTH Social și TMTG pentru a face față tiraniei Big Tech. Trăim într-o lume în care talibanii au o prezență imensă pe Twitter, totuși președintele vostru preferat a fost redus la tăcere. Este inacceptabil. Sunt încântat să trimit primul meu ADEVĂR pe TRUTH Social foarte curând. TMTG a fost fondat cu misiunea de a da voce tuturor. Sunt încântat să încep în curând să-mi împărtășesc gândurile despre TRUTH Social și să mă lupt cu Big Tech. Toată lumea mă întreabă de ce nu se opune cineva Big Tech? Ei bine, o vom face în curând!”, a declarat , care va ocupa funcția de președinte al TMTG, citat de .

Aplicația TRUTH Social este disponibilă în prezent pentru precomandă în magazinul de aplicații Apple, cu intenții de a lansa o versiune beta pentru testeri în noiembrie. Se preconizează o lansare la nivel național în primul trimestru al anului 2022, potrivit unei declarații TMTG.

Împreună cu serviciul de socializare, TMTG intenționează, de asemenea, să lanseze un serviciu de abonament video la cerere numit TMTG +, despre care spune că va include programare de divertisment „non-woke”, știri, podcasturi și multe altele.

Scott St. John, producător executiv al Deal or No Deal și America’s Got Talent, a fost numit șef al TMTG + Corporate Operations și va supraveghea serviciul.

Patrick Orland, CEO al Digital World Acquisitions Corp, a declarat că compania sa va fuziona cu TMTG pentru a crea noile servicii.

Se așteaptă ca TMTG să aibă o valoare inițială de 875 milioane dolari, cu un câștig suplimentar potențial de 825 milioane dolari.

Trump, interzis pe toate platformele de socializare

Mișcarea lui Trump vine după ce a fost interzis de pe Twitter, Facebook și Instagram la începutul acestui an, după revolta din Capitolul Hill din 6 ianuarie. Interdicția Twitter este permanentă, Facebook și Instagram spunând că vor lua în considerare reactivarea conturilor lui Trump la o dată ulterioară. Trump a folosit Twitter pentru a dezvălui decizii politice, a concedia asistenți și a discuta cu criticii și l-a considerat un mijloc vital de comunicare cu cei 88 de milioane de urmăritori ai săi, mulți dintre ei susținători.

Președintele se numără printre cei cercetați de comisia pentru evenimentele din 6 ianuarie pentru că ar fi știut din timp despre revoltă și ar fi ajutat la organizarea acesteia. Fostul președinte a atacat anterior companiile din spatele rețelelor de socializare, susținând că îi încalcă libertatea de exprimare și sunt conduse de „nebuni radicali de stânga”.

Cu prezența pe rețelele sociale blocată, Trump a fost lăsat să comunice cu susținătorii prin intermediul site-ului său web, , care a fost lansat în mai.

TRUTH Social al lui Donald Trump este cel mai recent pas al fostului președinte pentru a construi o rețea socială conservatoare care să rivalizeze cu Facebook și Twitter. Platforma, From the Desk of Donald J. Trump, legată de site-ul lui Trump, a permis doar fostului președinte să încarce conținut, pe care utilizatorii să-l poată împărtăși apoi pe alte site-uri de socializare.

Platforma a fost văzută ca un eșec major, care a strâns doar puțin mai mult de 212.000 de reacții în primele sale săptămâni, o fracțiune din atenția pe care o primeau de obicei tweet-urile lui Trump. Aceasta a fost inactivată aproximativ o lună mai târziu, în iunie.

În prezent, nu se știe dacă TRUTH Social va funcționa la fel ca From the Desk of Donald J. Trump sau dacă va fi o platformă completă de socializare care permite oricui să creeze postări.