Actorul Dorel Vișan și-a pierdut și ultima speranță: „Nația asta e în prăpastie”

Dorel Vișan transmite un mesaj sfâșietor! Artistul vituperează așa-zisa degradare rapidă a societății în care trăim, arătând cu degetul către clasa politică și tânăra generație, în care nu are nicio bază.

Dorel Vișan, mesaj dur! E fiert că nu mai sunt la modă temele naționaliste

pentru FANATIK, mesajul pe care noul film în care joacă vrea să îl transmită și face o paralelă cu felul în care a evoluat lumea, unul cu care nu e deloc de acord. Maestrul Vișan îl interpretează pe stolnicul Cantacuzino în care rulează în aceste zile în cinematografele din România, și critică în termeni extrem de duri ce se întâmplă la ora actuală în România.

Pornind de la mesajul peliculei, care își propune să restituie o bucată de istorie uitată de mulți, Dorel Vișan deplânge nepăsarea cu care de la politicieni de vârf până la oamenii simpli tratează moștenirea culturală lăsată de figuri proeminente precum

Actorul joacă în filmul „Ecce homo Brâncoveanu”

„Este o restituire istorică pentru neamul românesc, care nu mai are istorie. Mai vede cineva vreun istoric la televizor, care să vorbească despre istoria României? Nu! Mai vede cineva vreun film făcut după 1995, care să aducă în memoria generațiilor tinere eroii acestui neam?

Plus, momentul cel mai important, care este mesajul filmului. Credința. Asta a fost credința românilor, nu mai e! Azi toți s-ar târâi pe toți”, transmite Dorel Vișan, pentru FANATIK.

Actorul a continuat să explice lucrurile care îl mâhnesc, trecând în reviste lupta politicienilor corupți pentru a obține imunitatea în fața anchetatorilor, dar atacă dur și tânăra generație, arătând cu degetul către cei care au format-o. Dorel Vișan nu mai speră la nimic, cu toate că, recunoaște el, în continuare există mulți tineri talentați care pot schimba lucrurile în bine, în România.

„Nația asta e în prăpastie”

„Se judecă în Parlament să le ridice, cum îi zice, imunitatea și le dau lacrimile! Asta e important. M-am întâlnit cu o doamnă, care mi-a zis: >. Eu am sfătuit-o, zice doamna, să se îmbrace în mama lui Ion Creangă, într-un costum frumos, național, între Moldova și Ardeal și fetița i-a zis:

Noi citim alte povești la școală, alea au fost odată>>. Dacă Creangă e depășit, nația asta este în prăpastie. Orbii îi conduc pe orbi și vom cădea cu toții în aceeași prăpastie. Am vorbit cu un domn care lucrează acolo unde se verifică documentele, la CNSAS, și mi-a povestit niște lucruri… Mi-am dat seama cât suntem de rătăciți”, ne-a mai spus Dorel Vișan.

Vișan a completat, resemnat, precizând că este îngrijorat de drumul pe care o ia țara, făcând referire la flagelul drogurilor. A încheiat pomenindu-l pe marele Alain Delon, care și el are probleme chiar cu copiii săi, după ce i-ar fi întrerupt tratamentul pentru boala de care suferă. Apoi, a urmat un întreg scandal pe marginea moștenirii sale.

„Cei care vând droguri au o tehnică extraordinară de a găsi punctele slabe”

„Eu nu mai am speranță, nu am speranța pe care o au unii cu tinerele generații. Nu că n-ar putea să facă ceva, că avem niște copii minunați, dar au fost crescuți prost. Noi am format generații nevrotice. Uite cum se bat fetele cu picioarele-n burtă. Am format generații dependente.

Ăsta e cel mai complicat lucru. Am văzut la o emisiune că a intrat în România un drog mai periculos decât drogurile periculoase, pentru că cei care vând droguri au o tehnică extraordinară de a găsi punctele slabe ale locului unde trebuie să câștige milioanele și miliardele. Sigur că și eu zic că speranța vine undeva, dar uitați-vă la Alain Delon cât este de mâhnit!”, a adăugat Dorel Vișan, pentru FANATIK.