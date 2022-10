Dorian Popa, operat înainte de Premiile Radar de Media. Ce i-a transmis Danei Budeanu, după ce a fost desemnat „Cel mai bun influencer”

Publicul a decis, Dorian Popa a adunat cele mai multe voturi și a fost desemnat cel mai bun influencer în cadrul Galei Premiilor Radar de Media. Artistul, care a întrecut-o pe Dana Budeanu, a făcut declarații în exclusivitate pentru FANATIK și a explicat de ce nu a putut ajunge la gala de decernare a premiilor.

Dorian Popa a câștigat premiul pentru cel mai bun influencer oferit de Radar de Media

În seara zilei de marți, 25 octombrie 2022, , în cadrul căreia au fost premiate producții, oameni de televiziune, artiști și chiar podcast-uri. La categoria “Cel mai bun influncer”, câștigător a fost desemnat Dorian Popa.

Artistul a obținut 2565 de voturi din partea publicului, devansând-o pe Dana Budeanu, care a avut 2175 de voturi. Ei au fost urmați de Ionuț Rusu (1113 voturi), Smiley (1017 voturi), iar pe ultimul loc s-au clasat Ștefania și Speak (994 voturi).

În exclusivitate pentru FANATIK, Dorian Popa a mărturisit că este flatant să primească un astfel de premiu, mai ales că a renunțat să-și mai îndemne urmăritorii să-l voteze, lăsând la latitudinea acestora dacă merită sau nu trofeul oferit la categoria “Cel mai bun influencer”.

Chiar dacă a promis că va fi prezent la gală pentru a ridica personal premiul, Dorian Popa a mărturisit că starea din sănătate nu i-a permis să participe.

Dorian Popa, operat înainte de gală, nu a putut fi prezent: “Am avut un motiv bine întemeiat”

„În primul rând, să-mi fie rușine, dar având în vedere că scuza este legată de sănătate, am avut un motiv bine întemeiat pentru care nu am venit. Am promis că voi veni, am vorbit cu cei de la Radar de Media. Le mulțumesc din suflet oamenilor care m-au votat!

Ce mă flatează cel mai tare și ce mă face să-i mulțumesc Lui Dumnezeu și mai mult decât o fac deja, este faptul că mi-am propus ca la aceste concursuri să nu îmi mai îndemn oamenii să mă voteze, pentru că mi se pare mai natural să primești un astfel de premiu când vine din partea oamenilor de bună voie și nesiliți de nimeni”, ne-a spus Dorian Popa.

„Premiile astea îți recompensează multele ore de muncă”

De altfel, Dorian Popa susține că nu este prima dată când publicul, de unul singur, îi recunoaște meritele pentru munca depusă în social media și promite, la rândul său, să-i răsplătească pe toți cei care îl susțin.

„Este al doilea premiu pe care îl câștig în ceea ce privește latura asta social media fără să-mi îndemn oamenii să mă voteze, motiv pentru care le sunt, nu recunoscător, etern recunoscător.

Ei știu chestia asta și știu că sunt alături de ei și le demonstrez faptul că sunt conștient că le sunt dator de tot ceea ce sunt. În rest, îi mulțumesc și Lui Dumnezeu, pentru că sunt frumoase premiile astea. Îți recompensează multele ore de muncă”, a completat Dorian Popa.

Ce spune Dorian Popa despre faptul că a întrecut-o pe Dana Budeanu

Dorian Popa recunoaște că nu a știut că locul doi a fost ocupat de Dana Budeanu! Artistul ne-a dezvluit că, în urmă cu câteva zile, a trecut printr-o intervenție chirurgicală și a fost nevoit să rămână în pat în tot acest timp. Totuși, i-a transmis felicitări creatoarei de modă,

„Nici nu am știut, nereușind să ajung, pentru că am stat puțin la pat, nu m-am simțit tocmai bine, fiind proaspăt operat…Vineri m-am operat, nu am știut care sunt ceilalți nominalizați.

Dacă doamna sau domnișoara, nu mai sunt conștient în mod actual, Budeanu era un competitor de temut și am reușit să o înving, mă bucur și o felicit și pe dânsa pentru calitatea de a fi un concurent de temut și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că premiul a ajuns la mine. E un lucru extrem de flatant”, a declarat Dorian Popa, în exclusivitate, pentru FANATIK.

De ce a fost Dorian Popa operat: „Important este că sunt sănătos”

Cât despre operația care l-a țintuit la pat câteva zile, Dorian Popa nu și-a dorit să ofere foarte multe detalii, menționând că este o intervenție pe care a repetat-o în trecut și cel mai important este faptul că acum este bine și sănătos.

„Este o chestie pe care eu am mai repetat-o acum ceva vreme, nu este o chestie despre care aș dori să vorbesc prea multe lucruri. Important este că sunt sănătos și că mă simt bine”, a susținut Dorian Popa.

În anul 2018, Dorian Popa s-a operat la picior, după ce s-a accidentat la filmările emisiunii Ultimul Trib. De asemenea, , iar la începutul lui 2022, mărturisea că se confruntă cu o amigdalită cronică,