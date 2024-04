, scor 3-1. Antrenorul oaspeților a fost dur cu jucătorii după meci.

Dorinel Munteanu, supărat pe elevii săi după UTA Arad – Oțelul 3-1: “Au făcut greșeli de curtea școlii”

a avut acest rezultat din cauza greșelilor făcute de elevii săi și s-a supărat pe aceștia. Antrenorul gălățenilor vrea ca echipa să se revanșeze în ultimele 3 dueluri din play-out și să se concentreze pe finala din Cupa României.

“Îmi este greu să cred că am pierdut acest joc pentru că l-am controlat. Am făcut o repriză foarte bună, dar nu am reușit să marcăm.

Știam că adversarul este foarte periculos pe contraatac, speculează orice greșeală. La primul gol a fost o greșeală de curtea școlii, jucătorii nu au fost concentrați, greșeli de curtea școlii.

Sigur, cu aceste greșeli am avantajat echipa gazdă care se bucură acum de cele trei puncte. Dezamăgirea e mare pentru că am făcut o partidă bună.

Am luat goluri pe greșeli personale și pe pierderea balonului foarte ușor. Rămân 3 meciuri și finala Cupei României, asta ne rămâne. Vedem ce vom face”, a spus Dorinel Munteanu după meciul de la Arad.

Oțelul Galați poate să termine sezonul cu un trofeu

Oțelul Galați a coborât de pe primul loc din play-out după înfrângerea suferită în meciul cu UTA Arad. Formația antrenată de Dorinel Munteanu are ca obiectiv primele două locuri în partea a doua de campionat, pentru a lupta la barajul pentru Europa.

Nou promovata din acest sezon este una dintre formațiile cu cel mai mic buget din SuperLiga, așa cum a susținut chiar tehnicianul echipei. În primul sezon de la revenirea în Liga 1, Oțelul a înregistrat o serie de rezultate importante.

După pregătirea “ca pe vremuri” din iarnă, gălățenii se luptă serios pentru primele două locuri din play-out și a reușit să ajungă , senzația din Liga 2.