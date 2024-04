Oțelul Galați, deplasare ca pe vremuri pentru meciul cu UTA Arad!

Oțelul Galați va da piept cu UTA Arad pe stadionul Francisc von Neuman, pe 25 aprilie, de la 16:45. Gălățenii au utilizat un mijloc de transport mai puțin folosit de cluburile sportive pentru deplasările lungi.

Dorinel Munteanu, prea bun, prea ca „pe vremuri“

Antrenorul gălățenilor a optat să îi transporte pe elevii săi cu un mijloc de transport în comun mai puțin uzual. Cluburile sportive preferă chartere pentru distanțele lungi, dar nu și .

Conform iAMSport, toți jucătorii gălățeni au călătorit la Arad într-un vagon de dormit, cu plecare de la București. Gălățenii au ajuns în Arad în jurul orei 8 dimineață, de unde au fost preluați de autocarul echipei.

Odată ce s-au văzut în Arad, oțelarii au fost cazați la un hotel de patru stele din orașul arădean. Important de menționat este că tot trenul va fi folosit și pentru reîntoarcerea la București, urmând să fie duși la Galați cu autocarul, cel mai probabil.

Oțelul Galați, echipa cu cel mai mic buget din SuperLiga

Oțelul părea o victima sigură la începutul campionatului, având în vedere bugetul infim pentru pretențiile primei ligi. Gălățenii, care , au un buget de aproximativ două milioane de euro. Bugetul este comparabil cu echipe de mijlocul clasamentului eșalonului secund.

„Suntem echipa cu cel mai mic buget din România, puțin peste 2 milioane de euro. Am speranțe că după rezultatele echipei să vină mai mulți oameni potenți din mediul privat. Îi așteptăm cu drag pentru că orașul merită, suntem cel mai bun ambasador al acestui oraș și județ.

Am avut 4 zile la Craiova, două meciuri în cupă și campionat și a trebuit să ne întoarcem acasă. Am jucat, ne-am întors acasă, am stat o zi pentru că nu ne-am permis să stăm acolo 4 zile. [..].

Trebuie să te limitezi la ce ai și Dorinel a făcut cel mai bine. Au mai fost intrazieri, ăsta e fotbalul românesc, dar băieții sunt un grup serios, de mare caracter care au înțeles și s-au rezolvat problemele.

E greu când în fotbal bugetul face diferența, este clar. Dacă noi am fi avut un buget de 5-6 milioane de euro, altfel am fi discutat acum“, a spus Cristi Munteanu, președintele Oțelului Galați.