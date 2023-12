Dorința lui Denis Alibec la trecerea dintre ani: ”2024 fii la fel de bun, dacă nu mai bun!”

Fotbalistul de 32 de ani s-a calificat cu echipa națională a României la Campionatul European din Germania, a ieșit campion cu Farul Constanța și a prins un contract excelent la o formație din Qatar.

Denis Alibec, dorință pentru 2024

Cu doar câteva ore înainte de trecerea în noul an, Denis Alibec a făcut o postare pe rețelele de socializare în care a ținut să le ureze fanilor toate cele bune și a dezvăluit ce dorință are pentru 2024.

”2023 a fost un an plin, cu multe meciuri, exact ce își dorește orice fotbalist care s-a apucat de acest sport din pasiune. Am trăit bucuria unui titlu câștigat cu Farul Constanța, am spus ‘da’ unei noi provocări în afara țării, la SC Muaither.

Cel mai important, am sărbătorit alături de Echipa Națională, alături de colegi, staff și suporterii minunați, calificarea la Campionatul European. 2024, fii la fel de bun, dacă nu mai bun! La Mulți Ani tuturor!”, a scris Alibec, pe contul de Facebook.

Cu doar o zi în urmă, Alibec a primit un . Renumitul artist Augustin Matei i-a făcut un ceas personalizat pentru golul marcat în meciul cu Elveția, ultimul din preliminariile pentru Euro 2024.

Farul încearcă să-l readucă pe Alibec

Denis Alibec a plecat în vară de la Farul Constanța după ce a pus umărul la câștigarea primului titlu din istorie și a semnat cu modesta formație Muaither SC din Qatar, pentru care a marcat 4 goluri și a dat 2 pase decisive în 12 meciuri.

Atacantul vrea cu orice preț să rămână în vizorul lui Edi Iordănescu pentru turneul final din Germania și își dorește să se întoarcă în Europa. , însă Marius Șumudică nu-l poate lua în Turcia deoarece Alibec a jucat deja la două echipe în acest sezon.

În condițiile sate, singura șansă pentru Denis Alibec să plece din Qatar este o revenire la Farul. ”Am vorbit și cu Mister (n.r. – Gică Hagi), poate mă transfer acum, în iarnă. Ritmul meciurilor e bun, dar antrenamentele de aici nu sunt la fel de intense. Dacă nu am voie să joc la o a treia echipă, pot să mă întorc la Farul”, a spus atacantul.

Președintele Gică Popescu a recunoscut că Farul Constanța l-ar dori din nou pe Alibec sub formă de împrumut, iar Ciprian Marica, unul dintre acționarii ”marinarilor” nu a exclus o revenire a jucătorului în această iarnă.