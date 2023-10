Dosar penal la Sepsi! Dioszegi, dezvăluire incredibilă: ”L-a prins poliţia la 3 noaptea, la volan, şi nu era treaz”

Așadar, o scurtă explicație pentru forma slabă prin care trece echipa poate fi și viața extrasportivă a jucătorilor de la Sepsi. Așa cum a subliniat și Robert Niță, aflat în studioul Fanatik Superliga, cele 6 înfrângeri consecutive ale covăsnenilor ar putea să aibă directă legătură cu acest lucru.

Un jucător al lui Sepsi a fost prins beat pe străzile din Sfântu Gheorghe

, nu el bate penalty. Spuneți acum de jucători că ar fi bine să se mute să fie mai aproape de stadion, să fie supravegheați. Vă gândiți și la viața extrasportivă a jucătorilor? Poate fi problema?”, a întrebat Robert Niță, într-un dialog cu patronul celor de la Sepsi, Laszlo Dioszegi.

Extrem de sincer, că există deja un caz de fotbalist prins beat, chiar de către oamenii legii, pe străzile orașului, însă nu i-a divulgat numele din motive ce țin de politica GDPR. ”Se poate, deja am prins un jucător care la ora 3 noaptea se plimba în Sfântul Gheorghe și nu era foarte treaz, dar din cauza GDPR nu pot să spun mai multe. Dacă unul a fost, de ce să nu fie mai mulți? Îmi pun întrebarea? E ceva în neregulă. L-a prins poliţia la 3 noaptea, la volan, şi nu era treaz”, a declarat patronul celor de la Sepsi în direct la Fanatik Superliga.

Cu toate că nu a dorit să ofere prea multe detalii referitoare la numele acestui fotbalist, se pare că ar fi vorba despre Francisco Santos Junior. ”El locuiește în Brașov, de acolo a venit. Nu este dintre cei veniți în vara aceasta, a venit anul trecut, dar nu e titular.

Nu contează. Știu toți jucătorii, am intrat în vestiar și am făcut scandal. Trebuie să ne ferim foarte tare, că ei ne dă în judecată. Poliția l-a prins. Problema e că era cu mașina”, a completat patronul celor de la Sepsi.

În cele din urmă, Cristi Coste, moderatorul emisiuni Fanatik SuperLiga, l-a provocat pe Dioszegi să dezvăluie numele fotbalistului și să spună ce amendă i-a dat. ”Dacă tot știe și Poliția, cine a fost? Ce amendă i-ați dat”, a întrebat Cristi Coste.

”Nu vreau să spun nume, dar sunt lucruri inadmisibile, oricum va fi pedepsit, am spus și în vestiar. Vedem prima oară ce o să iasă, o să aibă dosar penal. E inadmisibil ca un jucător profesionist să se comporte așa. Nu vreau eu acum să dau vina pe el, că ceilalți nu știu cum, dar trebuie neapărat să facem ceva!”, a fost răspunsul lui Dioszegi.

Fotbalistul prins beat poate rămâne șomer

În cele din urmă, patronul celor de la Sepsi a recunoscut că se va încerca rezilierea contractului cu acest fotbalist, pentru acte de indisciplină. Cu toate acestea, rămâne de văzut ce vor stabili avocații în acest sens. ”Nu am vrut să bulversăm lucrurile, asta e, o să discutăm luni, după meci. Știți cât de greu e să reziliezi? Am vorbit deja cu avocatul, o să vedem, dacă putem reziliem. Noi avem o disciplină, vrem să avem exemplu, un jucător care a făcut chestia asta nu are ce căuta”, a transmis, ferm, patronul celor de la Sepsi.

Jucător de la Sepsi, prins beat de polițiști