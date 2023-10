Liviu Ciobotariu, nervos după Poli Iași – Sepsi 1-0: „E cea mai neagră situație din istoria clubului”

A fost a șasea înfrângere consecutivă suferită de Sepsi în campionat, iar antrenorul covăsnenilor este dezamăgit, mai ales că echipa sa putea deschide scorul încă din primele minute, dar Cosmin Matei a ratat un penalty.

Liviu Ciobotariu, nervos după Poli Iași – Sepsi

Liviu Ciobotariu a fost nervos după înfrângerea suferită de , a șasea înfrângere consecutivă suferită de covăsneni: „Ca situația, e cea mai neagră situație din istoria clubului!

E o situație dificilă și delicată, trăim într-un vis urât și parcă nu putem să ne trezim. Dezamăgirea e mare. Ca exprimare în teren nu am arătat rău.

Am fost mai bine decât în meciurile anterioare, am avut un penalty pe care l-am ratat, am avut minge 2-3 metri doar să o băgăm în poartă și nu am dat.

Am putut marca prin Debeljuh, iar la zece minute distanță am primit gol. E o situație grea, presiunea apasă pe umerii noștri. Au fost multe momente de joc pe care nu le-am înțeles”.

„Maniera de arbitraj nu mi s-a părut corectă!”

„Nu vorbesc despre arbitraj, dar maniera nu mi s-a părut una corectă. Au fost niște faulturi date total anapoda. A întors faza la o lovitură liberă clară pentru noi.

Au fost multe decizii pe care nu le-am înțeles. Nu le iau din merite celor de la Poli Iași și nici nu încerc să iau vina noastră, dar au fost decizii ciudate”, a .

„Eu nu înțeleg de ce mai avem VAR, ei nu iau o decizie, cheamă centralul să ia o decizie. Eu nu înțeleg. De ce îl mai chemi la VAR, dacă tu trasezi liniile?

I-am reproșat lui Chivulete că la golul primit de noi, a lăsat să meargă faza, iar la o fază similară pentru noi a oprit meciul. Este primul cartonaș galben primit de mine în cariera mea de antrenor.

Doar l-am întrebat de ce? Noi trecem printr-o perioadă grea. Am mai avut cu Voluntari o serie de cinci înfrângeri, dar ne-am revenit și am dus echipa în primele șase.

Orice antrenor care nu are rezultate își simte postul în pericol! Ce pot să fac? Eu fac tot ce e posibil să duc echipa unde îi este locul. Am avut un început bun, dar acum nu ne iese nimic.

Antrenorul plătește nota la final! Echipa a avut un randament mai bun, dar când nu câștigi, primul tras la răspundere e antrenorul. Noi nu meritam azi să pierdem, dar așa e la fotbal când nu bagi mingea în poartă.

Jucătorii au demonstrat că pot să facă față oricărui adversar în Conference League, am întâlnit echipe solide, dar asta e perioada, e o perioadă foarte grea!”, a mai spus antrenorul lui Sepsi.