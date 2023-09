Cum a reacționat Dioszegi după Sepsi – FCSB 2-5. „Nici pălinca nu e de ajuns”

Laszlo Dioszegi a fost extrem de supărat după Sepsi – FCSB 2-5. Atilla Hadnagy a intervenit telefonic și a dezvăluit cum a trăit patronul.

Laszlo Dioszegi, extrem de supărat după Sepsi – FCSB 2-5: „Era negru azi-noapte”

Sepsi a fost „demolată” de FCSB în etapa a 10-a din SuperLiga. , un rezultat care i-a provocat stări negative lui Laszlo Dioszegi, patronul covăsnenilor.

„E clar că e foarte supărat. Mai mult e supărat pe rezultat. La 2-3, mai ziceai, ai revenit în meci…. Dar am arătat rău și dacă puteau, ne dădeau 10. Știam ce jucători are FCSB, jucători de calitate. Au față să se bată la titlu. E o echipă bună.

Dar dacă noi eram bine și făceam pressing sus, dacă stăteam peste ei, sigur nu puteau să ne dribleze așa ușor, dar dacă nu ești 100% concentrat la meci, așa se întâmplă.

Era (n.r. – Dioszegi) negru azi-noapte. Nici n-am vorbit. După meci am mai stat 10-20 de minute și am plecat acasă, atât de supărat eram. Știți cum e, la cald mai bine să nu vorbești. Am plecat acasă și am văzut meciul încă o dată.

(n.r. – Luați o palincă, vă culcați și vedeți dimineață ce se întâmplă) Nici palinca nu e de ajuns”, a declarat Atilla Hadnagy, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Ne certăm pe teren, se vede urât”

Ca urmare a eșecului cu FCSB, Sepsi a ieșit din zona play-off-ului. Covăsnenii au coborât pe locul 7, cu 12 puncte. Echipa antrenată de Liviu Ciobotariu are însă de disputat și două restanțe.

„Ne certăm pe teren, se vede urât, jucătorii se ceartă între ei. Nu mai suntem echipa aia umilă. Parcă am jucat în Europa și suntem peste nivelul Ligii I. Nu, nu suntem. Dacă o să continuăm cum am jucat ultimele 2 meciuri, nu o să prindem nici locul 7 sau 8, poate locul 10.

Pot să zic că m-am simțit umilit. Dacă mai dădeam 5 goluri, FCSB mai dădea 10. Așa ușor au trecut pe lângă noi. Nu era nimeni să strângă. Echipa parcă era ruptă în două. Unii erau în față, 70 de metri între fundași și atacanți, nu mai suntem echipa care ne luptam.

Nu pot să zic că e vina antrenorului. Antrenorul antrenează cum antrena și în Europa. Antrenorul și-a făcut foarte bine treaba. Cred că și el este prea bun, i-am zis și lui, e prea bun cu jucătorii și acolo e problema. El respectă jucătorii, poate am respectat jucătorii prea mult”, a completat Attila Hadnagy.

