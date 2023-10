Dragomir i-a dat mutarea în plic: plan de 300 de milioane euro pentru Ciolacu!

, România continuă să rămână o selecționată lipsită de valoare. Într-o țară fără investiții, performanța este greu de obținut. Dragomir invită politicienii să se alăture mișcării și să investească serios în sectorul de copii și juniori.

Dragomir face apel la politicieni

“Asta ar da verde politicenilor să facă ceva acum pentru sportul juvenil. Acum e momentul, Ciolacu. Băi Ponta, dacă ai venit iar în politică și ai nenorocit tu și Dâncu fotbalul, ajutați acum, noi nu vrem răzbunare, noi nu ne răzbunam ca voi.

Dar ajutați acum, să-l convingi pe Ciolacu să dea 200-300 de milioane pe an la tot sportul juvenilr să creați condiții să se mai audă și de România. Altfel toți copiii vor fugi din țară, de ce să mai stea? Taxele le creșteți, la gaze ne rupeți, benziă, apa ați dat-o la alții, pământul l-ați dat la alții. Faceți ceva pentru țara asta.

Eu am fost un om politic bunicel. Eu sunt singurul care am făcut o lege organică, știi ce înseamnă să faci o lege în țara asta? Imposibil. Ține minte și am influențat în bine țara asta. Domne, nu există să nu se poată, Horia”, a declarat Dumitru Dragomir.

Guvernul poate salva sportul românesc

Soluția propusă de Dumitru Dragomir ar aduce banii înapoi la buget. Guvernul ar urma să investească 200 – 300 de milioane de euro în infrastructura sportivă și ar culege roadele muncii sale. În cazul în care programul guvernamental ar scoate sportivi de valoare, statul ar încasa de pe urma performanțelor.

“Ar trebui acum Burleanu cu Gino, care are intrare la Ponta și Dâncu, să se ducă peste Ciolacu. Domne nu-l primește astăzi, să stea pe scări. Trece Ciolacu pe lângă ei, mâine la fel, poimâine îi primește. Află presa că s-a dus peste el și el nu face nimic pentru tineret.

Iar atunci e imposibil să nu facă ceva. Tot eu îi urnesc. Am un grup în care eu mă duc și aflu tot ce se întâmplă în țara asta. Cred că cu influența ăstora o să ajungem la Ciolacu, că de Ciolacu depindem acum. Ciloacu dacă le spune să propună un proiect de lege referitor la asta, în 2-3 luni de zile se aprobă.

Îl are și pe Ciucă care și el influențează la parlament și poată să facă ceva pentru sportul juvenil. Pentru tot sportul să dea 200-300 de milioane de ani. Și fii atent aici, cu o condiție. Copilul, dacă ajunge profesionist și se transferă în străinătate pe banim 10-20% să revină țării înapoi din bani.

Țara câștigă mai mult dacă face. Dar trebuie să fim profesioniști să facem asta, trebuie să ai sânge în instalație să reușești să îi convingi. Nu avem valori, eu d-asta nici sunt supărat pe sportivi. Atâta pot săracii. Dar de dat au dat tot ce au mai bun, dar atâta pot”, a completat Dragomir.

Planul lui Dragomir

