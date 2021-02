Dragoș Bucur a distribuit o primă reacție după afirmația controversată. Actorul a precizat că îi era teamă de valul de ură pe care ar putea să îl provoace spusele sale, dar îi era rușine să nu spună ce crede. El a explicat că de obicei încearcă să-și învingă fricile înfruntându-le și exact acest lucru l-a făcut și acum.

Cu doar o zi în urmă Dragoș Bucur a distribuit pe Facebook o postare prin care exclama că nu vrea să se vaccineze și nici nu poartă mască, spunându-le internauților că au pe cine înjura: „în cazul în care nu aveați pe cine să înjurați: nu mă vaccinez și nu port mască”.

Dorința i-a devenit realitate. Mai mult de 2.800 de oameni au răspuns îndemnului lansat de artist. Nu l-au înjurat chiar toți, poate doar în ideea că nu are rost, dar majoritatea internauților l-au taxat serios pentru derapajul avut. Astfel, dacă acesta căuta atenție, a găsit-o cu vârf și îndesat.

Dragoș Bucur, prima reacție după afirmația controversată: „Asta am făcut și acum”

Actorul a revenit cu prima reacție de după ce a primit ce căuta: „este prima oară când sunt înjurat la o scară atât de mare și sunt dator să răspund atât înjurăturilor cât și încurajărilor. Câțiva prieteni m-au sunat să mă întrebe de ce nu tac, de ce a trebuit să spun ce gândesc. Ei bine, această întrebare este răspunsul la ea însăși. Am spus ce gândesc pentru că oamenii au ajuns (iar) să aleagă varianta în care tac și păstrează pentru ei și familiile lor ceea ce cred, de teamă că nu cumva să fie linșati public și ostracizați și să nu își piardă locurile de muncă, prietenii, relațiile și sursele de venit. Acesta este un rezultat bine cunoscut obținut cu mijloace noi”.

„Mi-a fost teamă de reacția pe care împărtășirea părerilor mele ar putea să o nască, apoi mi-a fost rușine de această teamă și de gândul meschin că “E mai bine tac decât să spun ce cred”. Cum de obicei aleg să fac exact lucrurile de care îmi e cel mai frică, asta am făcut și acum. Celor ce aleg să înjure și să atace îi sfătuiesc să se gândească la faptul că în curând s-ar putea să fie ei cei care nu vor mai avea libertatea de a exprimă (sau chiar atacă) nici o idee sau o părere. Cred că ne apropiem de acel moment și nu vreau să particip la crearea lui”, a adăugat acesta.

„Nu susțin că decizia de a nu mă vaccina este cea corectă, dar susțin și apar libertatea de a lua singur această decizie. Nu încurajez pe nimeni să nu poarte masca, dar nu sunt de acord cu această ordonanță militară și consider că trăiesc într-o societate în care încă am voie să nu fiu de acord cu guvernul și cu deciziile lui și să îmi exprim public acest dezacord”, spune bărbatul, susținând că are dreptul să încalce legea pentru că nu e de acord cu ea.

„Știu sigur că mai sunt oameni care gândesc că mine, dar fie le este teamă să se exprime public, fie preferă să stea departe de online. Sunt un om cu familie, sunt artist, cred în Dumnezeu și în libertatea de expresie, sunt susținător al luptei împotriva discrimării și astea sunt valorile după care mă ghidez în viață. Acum îmi e teamă să citesc toate comentariile de la postarea precedentă, dar trec eu și peste teamă asta!”, a adăugat Dragoș Bucur.

Oamenii care au văzut postarea au reacționat, iar majoritatea postărilor subliniau ideea că libertatea celui de lângă ei se termină când o îngrădește pe a altora. Dacă vaccinul este opțional și ține de cât de mult dorești să îți protejezi propria piele, nepurtarea măștii poate să le aducă probleme de sănătate celor din jur și mai ales oamenilor vulnerabili.

Ideile scoase în evidență de oamenii care au încercat să-i explice individului că libertatea de exprimare e diferită de instigare sau de nevoia de a te face văzut au rămas fără ecou, fapt subliniat de postarea din seara zilei de miercuri, devenită și ea virală, cu aproapre 1.400 de comentarii în doar o oră. „Absolut penibil. Așa cum nu te obligă nimeni să te vaccinezi, nu te obligă nimeni nici să trâmbițezi că n-ai de gând să o faci. Decât dacă te simți nebăgat în seama. Iar de partea cu purtatul măștii nu ar trebui să te înjure nimeni. Ar trebui să te amendeze. Apropo, doare?”

