Dragoș Dolănescu vinde vila din Sinaia și se îmbogățește! Prețul e uriaș

Dragoș Dolănescu și fratele lui, Ionuț, s-au judecat ani la rândul pentru averea pe care a lăsat-o în urmă Ion Dolănescu, tatăl celor doi și regretatul solist de muzică populară.

Dragoș Dolănescu cere o sumă uriașă pe vila din Sinaia

Dragoș Dolănescu a reușit să câștige vila din Sinaia în urma proceselor pentru averea tatăl său pe care le-a dus cu fratele lui, Ionuț Dolănescu, iar în 2017 a intrat în posesia imobilului.

Dar, cum Dragoș Dolănescu este stabilit în Costa Rica și are o carieră înfloritoare ca politician – el fiind deputat în parlamentul statului latino-american – nu are de gând să se întoarcă în România, așa că a decis să scoată la vânzare vila cu pricina.

Iar prețul, având în vedere zona, dar și mărimea vilei care, susține Dragoș Dolănescu, se poate transforma în han, este unul pe măsură, banii cu pricina dorind să îi folosească în Costa Rica.

Care este prețul vilei moștenite de Dragoș Dolănescu

Dragoș Dolănescu, citat de , a mărturisit că vrea să vândă vila cu 500.000 de euro, o sumă suficientă pentru a face investiții imobiliare în Costa Rica, loc în care, alături de familia sa, locuiește în chirie, și să cumpere trei apartamente, câte unul pentru fiecare copil al său.

”Nu pot păstra vila din Sinaia, este degradată, mi-ar trebui în jur de 100.000 de euro ca să o aranjez, nu am acești bani, așa că am scos-o la vânzare în urmă cu 6 luni. Deja am persoane interesate”, a declarat Dragoș Dolănescu pentru sursa citată.

Mai mult, a explicat Dragoș Dolănescu, sunt deja câțiva cumpărători interesați de vila din Sinaia pe care a moștenit-o de la regretatul cântăreț de muzică populară. Iar unul dintre acestea, un merican, s-a declarat de-a dreptul impresionat de vila cu 15 camere și grădină uriașă pe care Dragoș Dolănescu a scos-o la vânzare.

Dragoș Dolănescu, politician în Costa Rica

Fiul regretatului cântăreţ Ion Dolănescu, , s-a născut la București, dar trăieşte de peste două decenii în Costa Rica, unde a devenit deputat din 2018 din partea Partidului Republican Social Creştin, al cărui președinte este.

Mai mult decât atât, de-a lungul timpului, Dragoș Dolănescu a recunoscut, în repetate rânduri, că nu exclude să candideze la președinția statului latino-american Costa Rica.

Dragoș și Ionuț, scandal uriaș pentru averea lui Ion Dolănescu

Unul dintre cei mai iubiți cântăreți de muzică populară ai României, Ion Dolănescu a murit în 2009, iar cei doi fii ai săi, .

După ani de procese, discuții prin intermediul televiziunilor, Dragoș și Ionuț Dolănescu și-au împărțit averea, chiar dacă, cu siguranță, niciunul nu a fost mulțumit, procesele pentru moștenire ducându-se ani la rândul.

De altfel, recunoștea cu ceva timp în urmă Dragoș Dolănescu, relația cu Ionuț pare să fie definitiv compromisă, cei doi, de la moartea lui Ion Dolănescu, fiind în situația să nu își mai vorbească deloc unul altuia și, culmea, să nici nu simtă nevoia să o facă.