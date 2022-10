Dragoș Grigore, cu picioarele pe pământ după victoria cu Hermannstadt: „Încă n-am realizat nimic”

Rapid a pus capăt seriei negative din campionat și a obținut prima victorie după 2 meciuri în care a pierdut cu Chindia și a remizat cu FC Botoșani. Formația pregătită de Adrian Mutu s-a apropiat la 2 puncte de liderul Farul, dar constănțenii au un meci în minus.

Dragoș Grigore, după victoria Rapidului cu Hermannstadt: „Încă n-am realizat nimic”

Deși fotbaliștii pregătiți de Adrian Mutu au obținut o victorie importantă în ceea ce privește atingerea obiectivului, acela de a se califica în play-off, Dragoș Grigore face apel la calm. Fundașul „alb-vișiniilor” este convins că echipa nu a realizat nimic încă.

„Presiunea este tot timpul la Rapid și va fi mereu. Nu cred că această presiune ar trebui să ne ia din elan. Rapidul este un club cu pretenții, tinde sus, așa că nu știu dacă atunci, în momentele grele ar trebui să dăm vina pe presiune.

Sunt meciuri și meciuri. Meciuri în care nu ne iese nimic așa cum s-a întâmplat și cum probabil se va mai întâmpla. Important e să depășim acele momente și să mergem mai departe. Încă n-am realizat nimic. Adevărat suntem încă în obiectiv. Vom face tot posibilul să îndeplinim acel prim obiectiv, și anume acela de a intra în play-off”, a declarat Dragoș Grigore după partida de la Sibiu.

Dragoș Grigore, cu gândul la derby-ul cu Farul, liderul din SuperLiga

Pentru Rapid urmează meciul din Cupa României Betano cu CSC Dumbrăvița, iar săptămâna viitoare o va înfrunta pe Farul Constanța, liderul din SuperLiga.

„Moralul nostru crește atunci când obținem victorii. Era foarte important în această seară pentru că veneam după 2 meciuri fără victorie și de aceea ne bucurăm. De mâine va trebui să uităm acest meci, pentru că urmează meciul de cupă și meciul din campionat împotriva Farului, echipa de pe primul loc din campionat. Ne vom pregăti și vom da totul la fiecare meci pentru a scoate maxim din fiecare partidă.

N-am mai marcat de mult. A trecut un an și ceva. Mă bucur că am marcat, că am obținut cele 3 puncte. O primă repriză fără ocazii mari de gol de nicio parte, însă până la urmă în a doua repriză am reușit să creăm ocazii mari și să luăm cele 3 puncte. Ăsta a fost obiectivul principal în această seară”, a mai spus Dragoș Grigore.

Dragoș Grigore, despre revelația Hermannstadt: „Felicitări pentru ce au realizat”

Deși se află în scădere de formă, Hermannstadt a impresionat în startul sezonului. Formația condusă de Marius Măldărășanu le-a dat mari bătăi de cap giuleștenilor, după cum a recunoscut și Dragoș Grigore.

De asemenea, fundașul celor de la Rapid le-a mulțumit fanilor veniți pe stadionul din Sibiu. „Suntem peste tot acasă. Nu mai este niciun secret. Le mulțumim pe această cale. Suntem mândri să-i avem în spate la fiecare meci nu mai spun de atmosfera creată și de sprijinul pe care ni-l acordă atunci când jucăm acasă.

Cu atât mai mult ne bucurăm și pentru ei în această seară, dar sincer nu a fost ușor fiindcă Hermannstadt e o echipă bună, o revelație așa cum a spus-o și mister al nostru. Felicitări celor de la Hermannstadt pentru ce au realizat până în acest moment. Și terenul a fost moale, una peste alta totul e bine când se termină cu bine”, a încheiat Dragoș Grigore.