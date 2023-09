Dragoș Iancu a dezvăluit șocul accidentării. „Am văzut piciorul bălăngănindu-se!”

la meciul dintre Petrolul şi Hermannstadt. Mijlocaşul a fost transportat de urgenţă la spital şi operat în Capitală.

Dragoș Iancu a dezvăluit șocul accidentării: “L-am iertat pe Ţicu, n-a fost nimic voluntar”

a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre momentul accidentării, spunând că îi era teamă că nu va mai putea juca fotbal când şi-a văzut piciorul bălăngănindu-se:

“L-am iertat pe Ţicu, n-a fost nimic voluntar. Din inimă vă spun că l-am iertat. Cred mult în Dumnezeu, o spun şi ca un om credincios. Pentru că mă rog în fiecare zi.

Nu mai am dureri. De alaltăieri (n.r. miercuri) nu am mai avut, nici calmante nu am luat. Până am ajuns la spital la Ploieşti am avut dureri foarte mari. Nu am mai simţit aşa ceva.

“Am văzut piciorul bălăngănindu-se”

Pe gazon nu îmi venea să cred când mi-am văzut piciorul. Primul gând a fost dacă mai pot să joc fotbal. Îl vedeam întors într-o parte şi nu îmi venea să cred că arată aşa. Am văzut piciorul bălăngănindu-se.

Teama că nu mai pot juca fotbal a fost mai mare iniţal şi după câteva secunde am început să simt şi durerea mare. Când mi-am văzut piciorul, mi-am dat seama că este ceva grav.

“La peroneu mi-au pus o placă de titan cu şuruburi”

Asta a fost cea mai mare frică. Tot drumul până am ajuns la spital, asta a fost teama mea, că nu mai pot juca fotbal. Abia după ce am ajuns la domnul doctor m-am mai liniştit.

La peroneu mi-au pus o placă de titan cu şuruburi. Am înţeles că o să se scoată peste un an. Am avut fractură de peroneu şi ruptură de ligamente la gleznă”, a spus Dragoş Iancu la FANATIK SUPERLIGA.

