Dragoș Iancu, live la Fanatik SuperLiga de ziua lui: „În iarnă vreau în cantonament”

la meciul dintre Petrolul şi Hermannstadt. Mijlocaşul a fost operat la o clinică din Capitală şi speră să revină cât mai repede pe teren.

Dragoș Iancu, live la Fanatik SuperLiga de ziua lui: “Sunt puţin supărat, frustrat”

a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre coşmarul prin care a trecut în ultima săptămână, spunând că vrea să se refacă până la cantonamentul de iarnă:

“Vă mulţumesc pentru urări. Nu mi-am imaginat că voi fi aici de ziua mea, aveam alte planuri. Sunt puţin supărat, frustrat. De ziua mea îmi doresc să fiu cât mai repede externat, să fiu lăsat acasă.

Altfel trece timpul. Vreau să încep recuperarea cât mai repede. Părinţii mei au fost primii care m-au sunat, cu fratele meu. Sunt puţin obosit şi trist. Nu prea am dormit azi noapte.

“Mama era cea mai afectată. Plângea. Mi-au transmis părinţii să fiu tare şi o să mergem înainte”

Normal că nu îmi place cum e situaţia, dar asta este. Nici nu vreau să mă gândesc ce a fost în sufletul părinţilor când au văzut faza la televizor. După ce am ajuns la spital, am apucat să vorbesc cu ei.

Mama era cea mai afectată. Plângea. Mi-au transmis părinţii să fiu tare şi o să mergem înainte. Operaţia n-a fost uşoară, totul merge spre bine. Sper ca în trei luni şi jumătate sau patru, să pot reveni pe teren.

“Mi-aş dori să merg cu echipa în cantonament. L-am iertat pe Ţicu, n-a fost nimic voluntar”

Mi-aş dori să merg cu echipa în cantonament. L-am iertat pe Ţicu, n-a fost nimic voluntar. Din inimă vă spun că l-am iertat. Cred mult în Dumnezeu, o spun şi ca un om credincios.

Nu mai am dureri. De alaltăieri nu am mai avut, nici calmante nu am luat. Până am ajuns la spital la Ploieşti am avut dureri foarte mari. Nu am mai simţit aşa ceva”, a spus Dragoş Iancu la FANATIK SUPERLIGA.

