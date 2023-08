Dragoș Militaru s-a despărțit surprinzător de Chindia Târgoviște, la doar două luni distanță după ce a preluat echipa. Antrenorul în vârstă de 33 de ani a fost demis după două rezultate de egalitate în campionat și după . Vasile Miriuță este favorit să o preia pe fosta formație din primul eșalon.

Dragoș Militaru nu găsește explicații după ce a fost dat afară de Chindia: „Se bat cap în cap”

Dragoș Militaru a preluat banca celor de la Chindia Târgoviște, după ce echipa a retrogradat în eșalonul secund al fotbalului românesc. La două luni distanță, antrenorul a părăsit formația dâmbovițeană. Dragoș Militaru nu înțelege motivul pentru care a fost dat afară, mai ales că la începutul verii cei care au insistat pentru venirea antrenorului au fost chiar șefii formației din Târgoviște.

„N-au fost deloc cele mai bune zile, într-un fel dezamăgitoare. Nu știu să dau un răspuns legat de cum s-a ajuns aici. Eu, unul, nu pot să dau un răspuns clar. Scuze sau motive le poate găsi altcineva, dar, ținând cont de toate circumstanțele formării echipei ăsteia, timpul, lotul de jucători, noutățile, schimbările totale din ultimele 7 săptămâni, trăgând linie nu pot găsi nimic.

Încrederea pe care am avut-o în proiect și în discuțiile cu oamenii care m-au sunat să vin aici se bate cap în cap cu decizia care a fost luată. Discuții pot să apară oricând, dar pot fi infirmate de către club la un moment dat. Oricine poate spune orice. Eu am avut mare încredere oamenii care m-au adus aici, am crezut tot timpul că ceea ce am vorbit o să se întâmple”, a declarat Dragoș Militaru, conform .

„Eu cred că eram pe un drum bun. Numai timpul putea decide, dar… timpul nu a mai existat”

„Trebuie să existe timpul necesar formării unei echipe de la zero, chiar dacă vor mai fi și momente nu dintre cele mai bune în timpul jocurilor, e normal, echipa se formează acum, apar jucători noi în primul „11”, era normal să-mi caut și eu cea mai bună formulă.

Nu o puteam găsi decât în urma unor meciuri oficiale, la amicale fiecare a avut minute împărțite, echilibrate, am încercat mai multe formule. Să creionezi un nucleu poți doar la meciurile oficiale. Eu cred că eram pe un drum bun, echipa începea să înțeleagă anumite lucruri, să se miște mai bine.

Numai timpul putea decide, dar… timpul nu a mai existat. Nici nu știu ce să spun, oricum aș lua-o mi-e foarte greu să înțeleg. Nici n-o să mai mai complic, că nu mai am de ce”, a spus antrenorul.

Dragoș Militaru, resemnat după ce a fost dat afară de Chindia: „Rămân dezamăgit”

Cu Dragoș Militaru la cârmă, Chindia Târgoviște a înregistrat două remize cu ) și CSM Slatina (0-0) în campionat. Înainte de a fi demis, Dragoș Militaru s-a calificat alături de dâmbovițeni în play-off-ul Cupei României, după 5-0 cu CS Blejoi în turul al treilea.

„Mi s-a spus că așa s-a hotărât, asta e decizia și trebuie s-o acceptăm. Ce motive ar putea fi?! Nici n-am început bine campionatul. Dacă vrei să găsești un motiv, îl găsești. Dar, sportiv, pentru niște oameni de fotbal sau care fac parte dintr-un proiect, nu poți justifica o anumită decizie decât că ‘așa s-a vrut’.

Președintele clubului și-o asumă, a spus-o în mai multe rânduri. Eu ce pot să fac? Ca orice contract, se poate rezilia în anumite condiții. Poți să fii și pe primul loc, să ai rezultate bune și să fii dat afară, nu ai ce să faci. Nu există contract care să nu poată fi atins.

Rămân mai mult dezamăgit pentru că nici măcar nu am avut ocazia să văd dacă lucrurile pe care le facem sau urma să le facem sunt bune, ca să-mi fac și eu o autoevaluare concretă. Sincer, așa nu am cum”, a mai spus Dragoș Militaru.