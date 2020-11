Drama Ancăi Badiu. A urmat degeaba un tratament timp de 10 ani, după un diagnostic greșit

Cântăreața Anca Badiu a declarat că a fost diagnosticată greșit de către medici și a fost nevoită să se trateze zece ani pentru o boală de care, de fapt, nu suferea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Într-un interviu pentru Antena Stars, fosta componentă a trupei Class a oferit declarații de excepție. În ultimii ani, aceasta a decis să se retragă din lumina reflectoarelor, trecând prin momente grele.

Conform declarațiilor artistei, aceasta a avut probleme de sănătate, a trecut printr-o experiență traumatizantă după moartea fratelui ei și s-a confruntat cu depresia ani de zile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Drama Ancăi Badiu. Vedeta a urmat 10 ani un tratament din cauza unui diagnostic greșit

Anca Badiu a mărturisit că s-a tratat aproximativ 10 ani pentru hernie hiatală din cauza unei erori medicale, doctorii diagnosticând-o greșit. Aceasta s-a retras din lumina reflectoarelor și a trecut prin momente cumplite, confruntându-se cu anxietatea și depresia severă.

Cu toate acestea, ca urmare a tratamentelor pe care le-a urmat în decursul celor 10 ani, Anca Badiu are alte probleme de sănătate. Cântăreața suferă de gastrită și urmează un alt tratament, cu antibiotic.

ADVERTISEMENT

„La un moment dat, acum 10 ani, am avut niște crize în capul pieptului și aveam reflux gastro-esofagian. M-am dus la doctor doar că, ce să vezi? Mi-au pus un diagnostic greșit: hernie hiatală. Nu am avut pentru că am descoperit cu stupoare după 10 ani, după tratamente. Mi-au găsit o gastrită. Am făcut un tratament cu antibiotice. Am probleme cred că puțin cu fierea. Neavând această hernie hiatală, aveam probleme și cu gâtul, îmi veneau alimentele înapoi. Începând și dieta asta cu nutriționistul, am mâncat mai puțin. Deci diagnosticul a fost pus greșit”, a declarat Anca Badiu pentru Antena Stars.

Deși a trecut printr-o perioadă foarte grea, în care a preferat să se autoizoleze și s-a confruntat cu kilogramele în plus, Anca Badiu a mărturisit că nu a renunțat la muzică. Mai mult, a declarat că nu dorește să renunțe definitiv la lumina reflectoarelor, fiind pregătită să revină, cândva.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„M-am retras în contextul în care s-au petrecut evenimente destul de dureroase în viața mea. Am fost foarte apropiată de Mircea, fratele meu, pe care l-am pierdut într-un mod subit și asta a declanșat o suită de stări, cum ar fi anxietatea și depresia severă. Apoi am urmat tratamentul cu anti-depresie câțiva ani buni, kilogramele în plus, izolarea, ceea a făcut deliciul presei. Am fost surprinsă în anumite ipostaze, fotografiată, apărând astfel în multe articole, iar toate acestea nu m-au ajutat deloc. Ba dimpotrivă. Muzică fac și voi face întotdeauna, pentru că asta este ceea ce îmi place cel mai mult. Insă nu am simțit că este momentul să apar încă, deși am lucrat la piese noi. M-am retras pentru o perioadă, dar nu definitiv”, a povestit Anca Badiu pentru revista Ciao.

De asemenea, vedeta este iubitoare de animale, dovadă fiind postările de pe rețelele de socializare, iar compania lor este posibil să fi fost un factor important, care a ajutat-o pe Anca Badiu să depășească etapele dificile din viața ei.

ADVERTISEMENT