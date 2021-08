Drama familiei fetei din Gura Șuții care a fost ucisă de un pedofil olandez! ”Părinții n-au din ce trăi!”

Pe 20 septembrie 2019,i (județul Dâmbovița), se întorcea de la școală. Fata avea de mers până acasă în jur de doi kilometri, dar cu câteva sute de metri înainte să ajungă la cei dragi, Mihaela a dispărut pur și simplu.

Alertate de părinți, autoritățile au început să o caute peste tot pe fata de 11 ani, dispărută vineri după amiaza. Din nefericre, Adriana Mihaela a fost găsită moartă duminică, pe un câmp situat în imediata vecinătate a satului natal.

Fetița a fost ucisă de criminalul olandez Johannes Visscher

Potrivit anchetatorilor, fetița a fost luată cu mașina de un străin și ucisă la un interval de maximum 30-35 de minute de la momentul răpirii, care a avut loc vineri, la ora 17.16. Medicii legiști au stabilit că fetița a murit sugrumată cu pantalonii care erau pe ea, principalul suspect fiind un cetățean olandez ce sosise în România în cursul zilei de miercuri.

Olandezul pentru omor calificat, lipsire de libertate prin răpire și agresiune sexuală, dar a scăpat de închisoare după ce a provocat un accident rutier în Germania, în care a murit pe loc.

Înmormântarea Adrianei Mihaela a adunat la Gura Șuții sute de oameni, impresionați de tragedie. Colegii de clasă ai fetei ucise de pedofilul olandez i-au lăsat la mormânt Mihaelei jucării și păpuși, dar și emoționante bilețele de adio.

Părinții Mihaelei s-au trezit refuzați de avocați

Intenția imediată a părinților Mihaelei a fost să-l dea în judecată pe criminalul olandez, căruia voiau să-i ceară despăgubiri record de un milion de euro. Astăzi, la aproape doi ani distanță de la tragedia care a cutremurat atunci opinia publică, elanul părinților Mihaelei s-a domolit, iar suferința e la ea acasă în curtea familiei Fieraru.

”Părinții fetei s-au agitat mult, au tot încercat să găsească niște avocați care să le susțină cauza și să ceară în instanță despăgubiri de un milion de euro. Cât am putut, și noi i-am sprijinit. Problema e că nici un avocat nu vrea să fie parte într-un asemenea proces, cu șanse mici de reușită, mai ales că olandezul criminal a murit”, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK Constantin Dinu, primarul din Gura Șuții.

Primarul din Gura Șuții: ”N-au animale în bătătură, n-au nimic!”

Edilul a dezvăluit însă adevărata problemă cu care se confruntă acum familia Adrianei Mihaela. ”Părinții ei nu muncesc, n-au din ce trăi! Dacă n-ar fi ajutorul social acordat de primărie nu știu ce s-ar întâmpla cu ei, vă spun sincer! Sunt oameni simpli, care nu au prea multe”, a mărturisit pentru FANATIK primarul din Gura Șuții.

”Comunitatea i-a ajutat cu ce s-a putut: cu produse, cu bani, noi am asigurat pomenile pentru Adriana Mihaela, cât am putut, am contribuit. Părinții fetei mai au doi copii mari, căsătoriți, și doi mai mici, dar sunt tare amărâți, credeți-mă. N-au animale în bătătură, n-au nimic”, a conchis primarul din localitatea natală a Adrianei Mihaela Fieraru.

Cât privește transportul copiilor cu microbuzul la școală, pentru securitatea lor, autoritățile locale au pus la dispoziție o mașină, dar stațiile sunt situate regulametar, din 500 în 500 de metri, așa că cei mici merg în continuare singuri o bucată de drum.