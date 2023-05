Luminița Anghel, pusă la zid, după ce a avut o reacție șocantă când a aflat despre boala de care suferă David Pușcaș: „Nu a reușit să fie vizibilă în viața fiului său!”

Cum a reacționat Luminița Anghel când a aflat de boala lui David Pușcaș. Un cunoscut psiholog din România a apus-o la zid după ce a aflat despre diagnosticul fiului adoptiv al vedetei. O altă persoană celebră de la noi îi este alături tânărului.

Luminița Anghel, acuzată de neglijență de psihologi după dezvăluirile lui David Pușcaș. Cum a reacționat vedeta când a fost întrebată despre fiul său

În urmă cu câteva zile, David Pușcaș, băiatul adoptat de Luminița Anghel, Tânărul a ajuns la psihiatru și a fost diagnosticat cu boala Borderline.

Este vorba de o afecțiune ce se manifestă prin furie, depresie și fiica de abandon. Aceasta este moștenită genetic, însă este cauzată și de traumele suferite de o persoană în copilărie. Iar David Pușcaș a susținut în trecut că a fost agresat fizic dar și emoțional.

Însă atunci când au fost întrebați despre fiul lor, părinții adoptivi ai lui David Pușcaș au refuzat să vorbească. „Nu comentez acest subiect”, a spus Luminița Anghel pentru „Nu știu, nu abordez subiectul, vă mulțumesc!”, a reacționat Marcel Pușcaș atunci când a fost întrebat dacă e de părere că tânărului i-ar fi fost mai bine dacă rămânea cu el.

Psihologul Radu Leca, mesaj tranșant pentru Luminița Anghel

În aceste condiții, Radu Leca, unul dintre cei mai cunoscuți psihologi de la noi din țară, i-a trimis un mesaj tranșant Luminiței Anghel. „Atât timp cât stimata noastră artistă Luminița Anghel nu a reușit, de-a lungul celor 4 ani, să fie vizibilă în viața fiului său adoptiv, poate că ar fi bine să îngroape această poveste. Dacă David va avea nevoie de sfatul ei sau de protecția ei, cred că va apela la ea”, a spus medicul.

Dacă David Pușcaș nu o are alături pe mama adoptivă, lângă el este Artista susține că fiul Luminiței Anghel este mult mai bine de când își ia tratamentul.

„De când David a fost la medic este cu mult mai bine, mai vesel, foarte curat, aranjat, îngrijit. M-am întâlnit cu el, acum o săptămână. Mă bucur că îi este mai bine. I-am fost mereu aproape. La greu, mă căuta mereu ca să îi mai alin suferința.

Nu știu ce probleme a avut cu mama lui adoptivă, cu Luminița Anghel. Că nu am intrat în amănunte. Dar știu că a suferit mult. Eu îl consider ca fiind copilul meu. David ar putea încerca și o carieră artistică. Are voce. El a mai cochetat cu muzica”, a spus Dana Marijuana.

Cum se manifestă boala de care suferă David Pușcaș, băiatul adoptat de Luminița Anghel

Totodată, David Leca a explicat și cum se manifestă boala lui David. „Întotdeauna, o persoană diagnosticată cu Borderline va furniza celor din jurul său o piesă de teatru, în mintea lor. Dar, în mod real, avem de-a face cu o traumă extinsă, cu o reacție disproporționată, din partea celui care suferă de Borderline.

Va da vina pe părinți, pe frați sau pe prietenii din copilărie pentru toate elementele pe care el le vizualizează ca fiind suferință. Va nominaliza și va folosi cuvântul atroce sau extrem sau eveniment activ de intensitate maximă, care pentru noi poate nu înseamnă absolut nimic”, a spus psihologul.

Astfel, medicul tinde să de crezare afirmațiilor lui David Pușcaș, conform cărora a fost abuzat și a suferit mult în copilărie. „Borderline se manifestă prin următoarele elemente: autocritică, imagine de sine instabilă, planuri în carieră total instabile, lipsă totală de empatie, incapacitatea evidentă de a recunoaște nevoile celor din jur.

Relațiile personale sunt intense, dar instabile. Oprofundă neîncredere, în raport cu ce văd și cu ce aud, frica de singurătate, frica de a fi dominați. În cazul lui David Pușcaș, este absolut normal, în conformitate cu ce a fost diagnosticat, ca afirmația lui, prin care spune că aceste boli sunt datorate abandonului părinților naturali și ulterior cel al părinților adoptivi, să fie credibilă, mai întâi”, a afirmat psihologul.