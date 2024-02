Drama lui Alex Delea de la Survivor All Stars 2024: ”Din păcate, da, am suferit”

lui Alex Delea de la Survivor All Stars 2024. Din păcate, câștigătorul sezonului 4 a suferit. Actorul din filmul românesc Haita de acțiune își dorește o relație serioasă pentru că se visează alături de o soție și copii.

Suferința prin care a trecut Alex Delea de la Survivor All Stars 2024. Concurentul de la Pro TV recunoaște că a fost rănit

Suferința prin care a trecut Alex Delea de la . Concurentul de la Pro TV recunoaște că a fost rănit din dragoste. Cum a ajuns în această situație tânărul de 27 de ani originar din Constanța.

ADVERTISEMENT

A pus foarte mult suflet, însă sentimentele nu i-au fost împărtășite. Asta l-a durut foarte tare pe participantul reality show-ului din Republica Dominicană, chiar dacă era la o vârstă la care mai mult experimenta.

„Din păcate, da, am suferit o dată, când m-am îndrăgostit prima dată, pe la vreo 22 de ani. Din nefericire, m-am îndrăgostit doar eu și am suferit foarte tare. M-a durut foarte tare inima, nu-mi venea să cred ce sentiment urât.

ADVERTISEMENT

Sper ca data viitoare să găsesc pe cineva care se va îndrăgosti de mine mine și să avem o viață frumoasă”, a mărturisit Alex Delea într-un interviu pentru revista . Tânărul se gândește serios la întemeierea unei familii.

Alex Delea de la Survivor All Stars 2024, pregătit pentru viața de familie

Alex Velea știe care sunt calitățile pe care le caută la o fată de care vrea să se îndrăgostească iremediabil. Își dorește să fie atât de topit încât numai respectiva femeie să fie în capul lui pentru că adoră acest sentiment puternic.

ADVERTISEMENT

Concurentul de la Survivor All Stars 2024 este pregătit de viața de familie, în ciuda faptului că i-a lipsit întotdeauna figura paternă. A fost crescut de mama, bunica și o mătușă. Are o relație specială cu figura maternă.

„Nu am ceva anume, vreau să simt acel sentiment și să-mi fac o familie. Chiar dacă am doar 27 de ani, simt că a trecut foarte mult timp. Și vreau să am un copil până la 30 de ani. Relație serioasă caut de când am revenit în România.

ADVERTISEMENT

Totodată, îmi doresc foarte mult și un copil. Sper din suflet ca, după ce se încheie Survivor All Stars, să se întâmple ceva și să-mi dea Dumnezeu o fată cu care să am o familie și să pot face un copil”, a mai spus Alex Delea, pentru aceeași sursă.