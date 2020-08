Drama lui Nicos de la Puterea dragostei. Prin ce a trecut tatăl concurentului

Nicos de la Puterea dragostei are o poveste de viață impresionantă. Concurentul care a intrat în grațiile telespectatorilor încă din prima ediție a noului sezon s-a plâns de copilăria pe care a avut-o și de greutățile prin care a trecut tatăl său, Giovanni.

Nicos de la Puterea dragostei a suferit mult din cauza tatălui său, Giovanni

Nicos a mărturisit că a crescut o perioadă la cămin, căci mama lui îl abandonase, iar Giovanni, tatăl său, a fost apoi în pușcărie.

Acesta a lăsat o femeie însărcinată înainte să plece după gratii și, din cauza situației, nu și-a putut vedea fetița atât de des pe cât își dorea.

„Cunoscusem o fată care a urma să îmi ofere un copil. La şapte zile de la arestarea mea, ea a născut o fetiţă . Mi-am văzut copilul de două ori, o dată când avea câteva luni şi o dată când avea doi ani. Femeia pe care o iubeam nu a mai vrut să mai audă de mine”, a mărturisit tatăl lui Nicos de la Puterea dragostei, potrivit wowbiz.ro.

Nicos s-a atașat foarte repede de sora lui vitregă, pe care o iubește ca pe ochii din cap.

Tatăl concurentului, condamnat pentru falsificare de carduri

Cât despre motivele pentru care Giovanni a stat în pușcărie aproape patru ani, în Germania, Nicos nu a dorit să intre în prea multe detalii, însă presa a aflat adevărul.

Giovanni a fost condamnat la închisoare în Germania pentru că a fost prins falsificând carduri bancare.

„Din cei trei ani şi şase luni de închisoare am stat închis doi ani şi zece luni, pentru că nu am colaborat cu autorităţile. Am fost rupt de realitate. Deşi acolo s-au purtat frumos cu mine, mă durea îngrozitor gândul că îmi pierdusem familia”, a mai mărturisit tatăl concurentului de la Puterea dragostei.

Despre tatăl său s-a aflat și că ar fi avut o relație de iubire ori cel puțin o aventură cu actrița de filme pentru adulți Alina Plugaru.

