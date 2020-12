Drama neştiută a lui Artanu, ex-Timpuri Noi: „Soţia mea a avut simptome ample. A fost grav”

Artanu, alias Adrian Pleșca, este unul dintre cei mai charismatici artiști pop-rock din România. Fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, celebre grație unor piese precum „Perfect”, „Luca”, „Stere” sau „Fata mea”, Artanu face parte din Corul Radifuziunii Române. În 2019, a părăsit trupa Partizan și s-a retras alături de familie. Artistul a rupt tăcerea pentru FANATIK și a „disecat” evenimentele „la zi”, începând cu ascensiunea AUR și a povestit cum a depășit momentul infectării cu virusul COVID-19.

Adrian, ai „dispărut” de mai bine de un an. Care sunt motivele?

Eu sunt Artanu și rămân Artanu. Am „dispărut”, cum zici tu, pentru că nu m-am gândit să am o continuitate în direcția rock’n roll, cu Partizan. Nu a existat un conflict între mine și ceilalți membri ai trupei. Ei vor continua și, cu siguranță, vor arăta ceva interesant, după ce va trece pandemia. Repet, eu nu am simțit nevoia continuității. Până să vină acastă perioadă care ne-a pus pe toți la încercare, noi ne opriserăm, atât în privința înregistrărilor, cât și a concertelor. Acestea merg mână în mână…

Acum există trupe care „funcționează” online. Cum te regăsești în peisajul actual?

Nu mă consider un tip grozav în domeniul IT-ului și nu mi-am propus nimic, în acest sens. De fapt, nici ca spectator nu mă dau în vânt după fenomen. Cred că de când a început nebunia cu virusul COVID-19, am văzut doar vreo două concerte. Parcă, unul cu Vama și altul cu Mihai Godoroja&Blue Spirit…

„Rock-ul și Corul Radio nu se ceartă”

Suferi din pricina unei stări de letargie?

Nu, dar dacă nu mă pricep la anumite lucruri, ce să fac? Există și această variantă, online, dar eu nu am căutat-o. Nici nu sunt familiarizat cu fenomenul. Da, mă descurc cu poșta electronică, cu comanda electronică, dar nu mai mult.. În plus, dacă am fi avut vreun concert de oferit pe internet, l-am fi dat. Însă, nu avem nimic „live”. Repet, eu nu mai fac parte din trupa Partizan de un an, dar am rămas membru al Corului Radio. Pur și simplu, așa s-a întâmplat. Nu mi-am mai bătut capul cu alte lucruri…

Se împăcau muzica rock și Corul Radio? Rok-ul înseamnă revoltă, iar Corul Radio este clasic…

Se împacă, nu se ceartă, pentru că, până nu demult, aveau timpi diferiți. Se întâmplau succesiv, nu în paralel și de asta am avut eu grijă. Sunt două lucruri separate. Probabil că dacă ar fi avut o relație mai strânsă împreună, ar fi apărut tot felul de probleme. Dar, neavând nimic în comun, le-am făcut să nu se întâlnească niciodată.

A depășit ușor infecția cu virusul COVID-19

Ai pomenit de pandemia COVID-19. Cum ai trecut peste această perioadă?

Păi, am fost infectat cu COVID-19! Am stat izolat, alături de soția mea, care, de asemenea a fost testată pozitiv. Eu nu am suferit, n-am avut o formă puternică de boală. A trecut mai ușor decât alte gripe… N-am făcut niciun tratament specific și nici nu cred că există așa ceva, mai ales când stai acasă. E drept, soția mea, care a avut simptome ample, și-a revenit mai greu decât mine. În fine, acum suntem cu toții, sănătoși.

Ce părere îți face disputa creată pe tema vaccinului anti-coronavirus?

Ar fi culmea să mă pronunț… Îi las pe alții să aibă păreri despre asta. Mă feresc să vorbesc unde și când nu contează părerea mea. În ce mă privește, port mască pe stradă și respect absolut toate indicațiile. Cred că de aici începe totul, nu de la vaccinul anti-coronavirus.

„Iubirea nu trece prin buzunar”

Apropo, cum ai cunoscut-o pe Cristina, soția ta?

Printr-un amic. Ei erau colegi de școală și întâlnirea s-a petrecut în1980. N-am fost împreună de la început. Abia în 1985 ne-am împrietenit, iar în 1989 ne-am căsătorit.

Iubirea trece prin buzunar?

Nu, categoric!

Ai doi copii, Tudor și Livia. Ce este familia?

Dacă vorbim despre o familie normală, care nu traversează întâmplări neprevăzute, este spațiul cel mai confortabil și care oferă tuturor membrilor ei șansa la care visează, în cadrul cald oferit de cei dragi.

„Nu mă pricep la politică, dar ascensiunea AUR m-a luat prin surprindere”

Cum privești intrarea în Parlament a formațiunii AUR, o entitate politică ai cărei lideri contestă vaccinarea?

Ascensiunea AUR m-a luat și pe mine prin surprindere. Nu mă pricep prea bine la fenomen, am cam pierdut șirul personalităților politice și pe măsură ce trece timpul, sunt tot mai puțin punctual. Nu pot face afirmații coerente, atâta timp cât nu mai cuprind atât de bine fenomenele politice. Pot să-ți spun doar că am auzit că AUR este partidul securiștilor, dar eu nu am nicio bază, nicio dovadă, ca să susțin o asemenea teorie. Repet, doar am auzit… Știi, e exact cum ne-am întoarce la întrebarea ta de mai devreme. Cum nu-mi permit să comentez nimic despre vaccin, tot așa stau lucrurile și în privința AUR-ului.

Ai votat la recentele Alegeri Parlamentare?

Asta chiar că e o indiscreție!…

Piesele Timpuri Noi și Partizan, între ironie și comic

Ce merită, acum, ironizat în România?

Sincer vorbind, eu nu am ironizat niciodată, pe nimeni. Așa au ieșit piesele noastre… Nu am intenționat să ironizez pe nimeni și dacă, involuntar, așa s-a întâmplat, atunci, la fel de „vinovat” ca și mine este și Dan Iliescu, de la Timpuri Noi. El a scris versurile cântecelor „Tanța”, „Luca” sau „Stan”. În rest, m-am ocupat eu. Și compozițiile scrise pentru Partizan par ironice, dar eu am vrut doar să fie comice.

Amintiri post-revoluționare cu Silviu Brucan

Ne aflăm în decembrie 2020. S-au scurs 31 de ani de la Revoluție… Trăim Timpuri Noi?

Pentru noi, sunt timpuri contemporane. Nu le pot numi „timpuri noi”. Nu știm cum arată viitorul. Cu trecerea vremii, unii rămân ancorați în trecut. Memoria lucrează și scoate la iveală amintirile plăcute. Alții, în schimb, sunt vizionari. Eu trăiesc în prezent. Sigur, nostalgiile apar și în funcție de vârstă. În ce mă privește, mă apropii de 60 de ani și mă cuprinde nostalgia mai des. Însă, la 30 de ani, oamenii sunt impregnați mai mult de încrederea în viitor.

În anii ’90, Silviu Brucan a declarat pentru „Le Figaro” că, abia peste 20 de ani, românii vor învăța ce înseamnă democrația. Am priceput conceptul, după… 31 de ani?

Domnul Brucan a făcut această afirmație într-un context aparte. Abia venise Revoluția, să nu uităm asta.. Pe Brucan, istoria l-a făcut important. Și totuși, până să vină dânsul cu această previziune, care i-a iritat pe mulți, oare noi nu știam că avem inerție?

„Artanu” sau „hartanul” de pui, o delicatesă

Adrian Pleșca, totuși, de unde vine porecla „Artanu”?

„Artanu” nu este neapărat porecla mea, însă este o variantă mai scurtă la „artan”. Îmi face plăcere să mi se spună „Artanu”, pentru că seamănă cu artanul de pui. Sau cu „hartanul” de pui, cum vrei să-i zici… Pentru cei mai fini oameni, hartanul este plăcerea maximă!

Piesa „Becul” l-a trimis în fața anchetatorilor Securității

Adrian Pleșca, zis „Artanu”, s-a născut la 31 martie 1961. A studiat pianul, vioara și contrabasul, dar a urmat cursurile Facultății de Metalurgie din cadrul Universității Politehnice din București. Până să înceapă cariera muzicală, a lucrat la Combinatul Siderurgic Călărași. În anul 1982, a fondat trupa Timpuri Noi, alături de Răzvan Moldovan. Ideea numelui formației le-a venit în timp ce se întorceau, cu metroul, de la o repetiție și abia mai târziu au realizat că mesajul „timpuri noi” poate fi interpretat drept o metaforă referitoare la schimbarea regimului comunist.

Artanu a devenit cunoscut în perioada în care a fost solistul trupei Timpuri Noi, una mai puțin agreată de Electrecord, singura casă de discuri din acele vremuri (n.r a apărut doar pe compilația „Formații rock -11”, în 1988) și care funționa mai mult în zona „underground”. Din pricina repertoriului considerat „rebel”, Artanu a fost anchetat de Securitate, după ce, împreună cu colegii săi, a avut curajul să cânte, în plină „Epocă de Aur”, melodia „Becul”, cu versurile considerate subversive, „Stai aprins, becule!/ Noi te iubim!”…

În ciuda tinereții nonconformiste, pe care, în dese rânduri a definit-o ca fiind „foarte mișto”, interlocutorul nostru este un tip calm, așezat, fără aere de vedetă. A rămas de trei ori repetent, dar este un părinte pretențios și protector cu propriii copii, așa cum au fost cândva cu el părinții săi, amândoi profesori.

Și-a pierdut ambii părinți, în aceeași zi

Drama vieții artistului s-a petrecut la 20 septembrie 2018, ziua în care și-a pierdut ambii părinți. Tatăl său, fost profesor, urma să împlinească 94 ani peste doar o lună, iar mama lui Adrian, profesoară de biologie, ar fi împlinit, tot în octombrie 2018, vârsta de 88 de ani.

Din 1990, Artanu este membru al Corului Radiodifuziunii Române. Unul dintre concertele memorabile în care a cântat s-a desfășurat în luna decembrie a anului 2017 și a fost dedicat memoriei Majestății Sale Regelui Mihai I.