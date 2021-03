Drama neștiută a Monicăi Tatoiu. De ce a vrut să se sinucidă: „În momentul ăla ți se ia tot”

La cei 64 de ani ai săi, Monica Tatoiu se poate considera o femeie fericită și împlinită. Afacerile i-au mers strună, așa că nu duce grija zilei de mâine, are un soț care o iubește mai ceva ca pe ochii din cap de mai bine de patru decenii și un fiu ce pare să-i calce pe urme. Ai crede că viața i-ar fi putut scoate în cale obstacole atât de mari încât să se gândească la sinucidere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ei bine, fostul director general al Oriflame România, post pe care l-a ocupat vreme de 15 ani, a trecut printr-o adevărată dramă imediat după venirea pe lume a lui Victor.

„Am vrut să mă arunc de la etaj”, rememorează aceasta, cu lacrimi în ochi, clipa în care medicii i-au transmis că băiatul suferă de o boală gravă. Din fericire, după acest scurt moment de rătăcire, a găsit puterea să lupte și, cu puțin ajutor din partea divinității, a scăpat de toate problemele.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Monica Tatoiu și-a deschis sufletul. A fost la un pas de sinucidere

„L-am luat pe Victor de mână, cu icoana asta, și am lăsat-o sub cap. Era tot plin de fire pe cap, vânăt, și ne-am ținut de mână. Prima chestie e că am vrut să mă arunc de la etaj, de la Maternitate.

În momentul ăla ți se ia tot. Eu nu am știu ce însemna să fiu mamă până nu l-am văzut scos din mine. L-am luat pe Victor de mână și m-am rugat la Dumnezeu, iar dimineață copilul nu a mai avut nimic.

ADVERTISEMENT

Puterea lui Dumnezeu este imensă, dar trebuie să dai jertfă. Nu înseamnă să tai vițel, să omori un copil, dar trebuie să jertfești ceva”, a dezvăluit Monica Tatoiu.

„Victor e mai înțelept decât mine”

Deși medicii nu-i mai dădeau nicio șansă de supraviețuire, fiul său are acum 26 de ani, este stabilit în străinătate și se poate lăuda cu o carieră de succes. „E adult acum. Cu carte de muncă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Niciun sacrificiu nu este prea mare pentru puiul tău. Oricât de mare este, tot pui rămâne. L-am învățat tot ce m-au învățat ai mei părinți.

E mai înțelept decât mine. A studiat 13 ani la Școala Americană care nu e acreditată. Mi-a zis că am făcut cea mai mare greșeală că l-am trimis acolo.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Toți elevii care au venit în clasa a noua le-au luat-o înainte. Nu faceți ca mine. L-am trimis acolo de la grădiniță. Dacă mi-l dădeau afară, că mi-am băgat nasul unde nu îmi fierbe oala, niște chestii cu finanțări, putea să rămână pe dinafară, iar asta însemna că trebuia să reînceapă totul de la clasa întâi.

Am aflat că școala nu avea acreditare. Aceasta este greșeala părinților care nu se informează despre statutul școlilor private. Costă 18.000 de euro, dar la mine a fost parte din contract și plătea compania”, a mai spus, mândră nevoie mare, Monica Tatoiu.