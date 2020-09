Drama neștiută a Nicoletei Delinescu: ”Soțul a murit chiar în brațele mele”

Nicoleta Delinescu este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică de petrecere din Banat fiind în centrul atenției de ani buni. Fosta iubită a sportivului Cătălin Cazacu a suferit în tinerețe o dramă care i-a marcat întreaga existență și despre care vorbește și acum cu voce stinsă.

Vedeta a mărturisit că și-a pierdut soțul, bărbatul stingându-se din viață la vârsta de numai 25 de ani. Frumoasa blondină a povestit că totul s-a petrecut la un an de la nuntă, chiar în timpul mesei de prânz când bărbatul a trebuit să meargă până la baie. Din păcate, acesta a suferit un infarct și a murit în brațele cântăreței.

Renumita artistă a povestit în cadrul emisiunii „Acces Direct” de la Antena 1 că a suferit enorm după pierderea suferită, însă crede cu tărie că a așa a fost predestinat să fie. Nicoleta Delinescu a reușit să treacă peste suferință destul de greu, mergând la cimitir frecvent mai bine de un an.

Nicoleta Delinescu, mărturisire despre drama prin care a trecut. Soțul i-a murit în brațe

„Soțul meu mi-a murit la mine în brațe. Cel mai frumos moment a fost nunta. S-a întâmplat acasă, eram la masă. Venise de la firmă, luam masa de prânz. A mers la baie și când am văzut că nu mai vine…

Momentul ăla a fost când a murit la mine în brațe și așa a rămas. Așa a fost predestinat ca el să moară la mine în brațe”, a mărturisit Nicoleta Delinescu în emisiunea moderată de Mirela Vaida, relatează spynews.ro.

Cătălin Cazacu, bărbatul care a ajutat-o să treacă peste moartea soțului

Cântăreața a declarat că a reușit să treacă peste moartea prematură a soțului cu ajutorul fostului concurent de la Exatlon, nimeni altul decât Cătălin Cazacu. Pilotul i-a dăruit cel mai frumos dar de la Dumnezeu, cei doi devenind în timpul relației părinții unui băiat.

„Perioada aia eram prezentă acolo, mergeam și stăteam în cimitir nopțile, așa simțeam. La un an de zile a apărut tatăl copilului meu care m-a ajutat să depășesc această perioadă”, a adăugat interpreta, mai arată sursa citată.

Nicoleta Delinescu și Cătălin Cazacu au fost împreună aproximativ 5 ani, însă ruptura din relație a început să se producă odată cu aflarea veștii că vor avea un copil. În urmă cu ceva timp, frumoasa solistă a mărturisit că era foarte atentă la sarcină, lucru care a dus la neglijarea partenerului de viață.

Întrebată cum a fost cucerită de sportiv, interpreta a dezvăluit că a știut ce să-i spună, mai ales că venea după moartea soțului ei. Mai mult decât atât, cântăreața a mărturisit că fostul partener de viață îi aducea la începutul relației flori în fiecare zi.

Nicoleta Delinescu, cerută în căsătorie de două ori de Cătălin Cazacu

Frumoasa solistă a mărturisit că a fost cerută de două ori în căsătorie de Cătălin Cazacu, prima oară la numai câteva luni de relație. Cuplul nu a ajuns în fața altarului, însă păstrează o legătură amiabilă de dragul copilului lor în vârstă de 9 ani.

„A venit cu primul inel la câteva luni de relație. A fost spre surprinderea mea pentru că nu eram pregătită, chiar nu… soțul meu a murit la exact un an de la nuntă, noi am avut mai mulți ani de stat împreună, dar nunta am făcut-o cu exact un an înainte să moară.

Pentru mine era prea repede să primesc un inel și să zic wow. Am fost puțin reținută, dar oricum nu a fost un răspuns negativ, dar nici un Da din ăla «hai să mergem mâine». Nu simțeam și nu mi-am dorit lucrul ăsta”, a povestit la un moment dat Nicoleta Delinescu.