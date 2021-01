Drama prin care trece fosta soție a lui Bănel Nicoliță: divorțul a băgat-o în depresie!

După despărțirea de Bănel Nicoliță, Cristina întâmpină probleme din ce în ce mai mari: a intrat în depresie, a ajuns la psiholog, are nevoie de medicamente mereu și, din cauza stresului, a început să-i cadă părul de pe cap.

La finalul verii, o declarație scurtă șoca lumea mondenă de la noi: „Am divorțat oficial de soția mea”, spunea atunci Bănel Nicoliță.

Un anunț la care nu se aștepta nimeni, mai ales că nu erau nici semne, nici zvonuri că ar fi apărut problemele în relația fostului internațional cu partenera sa de viață, Cristina. Însă acestea existau de aproape doi ani, timp în care au fost mascate foarte bine, până în momentul în care nu a mai existat cale de întoarcere.

Divorțul a băgat-o în depresie pe fosta soție a lui Bănel Nicoliță

Dar care au fost motivele? Vinovat ar fi chiar fostul fotbalist, lucru recunoscut de Bănel însuși. Iar punctul de plecare a fost decizia lui Nicoliță de a se implica la CS Făurei, echipa de fotbal din localitatea natală. Angajamentul a fost unul total, pentru că fostul internațional avea o triplă calitate la formația care activează acum în Liga 3: jucător, manager și finanțator. Ceea ce a necesitat energie, timp și bani. Mai ales bani. Mulți bani. Peste 300.000 de euro! Și de aici, normal că au început discuțiile.

„Când bagi banii tăi şi îi pierzi pe parcurs şi realizezi că ai băgat 300 de mii de euro… Sunt bani mulţi. Scandaluri cu familia, scandal peste tot. Analizezi că nu e ok, dar m-am băgat, fotbalul mi-a oferit ce am eu până acum şi atunci trebuie să îi ofer şi eu lui. Ce am făcut eu acolo nu a putut să facă nimeni. De aceea sunt fericit, că am realizat ceva. Dacă pierdeam şi banii şi nu realizam nimic, atunci plângeam" – Bănel Nicoliță

La început voalate, pe urmă directe, iar la final aprinse. Să mai adaugăm și faptul că, din cauza programului foarte aglomerat la echipă, Bănel se distanțase mult de familie și stătea aproape tot timpul la Făurei, ceea ce a grăbit ruptura. Venea destul de rar pe acasă și toate treburile casnice sau de afaceri căzuseră în sarcina Cristinei. Iar femeii, mai mereu singură, îi venea din ce în ce mai mai greu să se ocupe de creșterea celor două fete pe care le au împreună, Amalia și Natalia, dar și de administrarea business-urilor în care investiseră sume importante, o sală de fitness și o grădiniță particulară.

În plus, în discuțiile contradictorii apărute între cei doi soți, latura financiară a avut un rol destul de important. Fiindcă, având nevoie permanent de bani pentru a putea susține activitatea echipei de fotbal, Bănel a început să vândă din proprietățile imobiliare, punând astfel în pericol viitorul familiei. Lucru cu care Cristina nu a fost nicio clipă de acord. Iar de aici și până la despărțire nu a fost decât un pas.

Cristina a făcut eforturi zadarnice de a salva căsnicia

În ciuda eforturilor disperate de a salva căsnicia făcute de Cristina, care a sperat până în ultima clipă la o împăcare, Bănel a fost de neclintit și a continuat să finanțeze CS Făurei. O vedea ca pe o datorie morală, pentru că, spunea el, cu ajutorul fotbalului a ajuns cineva și trebuie să dea înapoi o parte din ce are.

„Divorțul l-am făcut din cauza mea. Mi-am dorit foarte mult să fac ceva la Făurei, am venit aici. Fosta soție nu a fost de acord. Am investit și bani, sentimente, mai multe chestii. Atunci a trebuit să renunț puțin la familie, să stau mai mult aici, la Făurei, să vin la antrenamente. Normal că după un an, doi, a venit și scandalul. «Ai băgat bani acolo, te-ai dus acolo, ne-ai neglijat pe noi». Asta a fost problema, motivul divorțului. Mi-a spus că dacă plec la Făurei, divorțăm. Eu am zis «OK». Eu sunt mai nebun, iubesc fotbalul, el mi-a dat tot ce am și vreau să dau și eu înapoi cât pot. Îmi asum toate greșelile, sunt vinovat”, a sunat confesiunea lui Nicoliță.

Probleme mari de sănătate pentru fosta soție a lui Bănel Nicoliță: a ajuns la psiholog, are nevoie de medicamente mereu și, din cauza stresului, a început să-i cadă părul de pe cap

După finalizarea divorțului la notar, cele două fete ale cuplului, Amalia și Natalia, au rămas în grija mamei, care s-a ales și cu locuința în care au stat până acum, precum și cu grădinița particulară (la afacerea cu sala de fitness renunțaseră în urmă cu ceva timp pentru că mergea în pierdere). Tot în urma partajului, lui Nicoliță i-a revenit un apartament în București, în care locuiește și în acest moment.

„Eu şi soţia mea nu mai suntem împreună de mai bine de doi ani. Oficial, am divorţat în luna februarie a acestui an. Am încercat să ne mai dăm o şansă, însă nu a mers şi am decis de comun acord să ne despărţim. Ne înţelegem foarte bine acum, avem două fete minunate, pe care trebuie să le creştem cu tot ce avem mai bun" – Bănel Nicoliță

Dăcă Bănel pare împăcat cu situația actuală și și-a găsit alinarea în brațele unei alte femei, nu același lucru se poate spune despre Cristina. Fosta soție suferă enorm din cauza despărțirii, și nu neapărat din punct de vedere sentimental, cât din cel al stării de sănătate. Divorțul a marcat-o foarte mult, a intrat într-o stare de depresie din care nu mai poate ieși, cu toate eforturile pe care le face. Pentru a trece peste aceste momente cumplite, a început să ia din ce în ce mai multe medicamente, ba chiar a fost nevoită să apeleze și la ajutorul unui psiholog, la care se duce regulat.

Durerea este mare în continuare, chiar dacă a trecut destul timp de la separarea oficială, iar din cauza stresului și a antidepresivelor s-a mai ales cu o belea pe cap. Și nu vorbim aici în sens figurat, ci chiar de-adevăratelea, pentru că fostei doamne Nicoliță a început să-i cadă și părul!

Starea prin care trece Cristina este de înțeles, pentru că nu este foarte ușor să dai uitării într-o clipă o căsnicie de aproape șapte ani, destrămată dintr-o ambiție a unuia dintre parteneri. Dar trebuie să treacă peste toate aceste probleme, pentru că viața merge mai departe, indiferent de obstacolele care apar în cale. Mai ales că la mijloc sunt și doi copii minori, care au nevoie de o mamă în acest moment al existenței lor.