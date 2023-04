Drama prin care trece George Nicolescu, artistul născut orb. I-a încântat pe români, dar lumea l-a uitat: ”Nu sunt genul care să mă bag în seamă”

Drama prin care trece , în vârstă de 73 de ani. I-a încântat pe români, dar lumea l-a uitat. Cântărețul originar din Ploiești susține că nu este genul de persoană care să se bage în seamă. Prin ce trece.

Suferința cu care se confruntă George Nicolescu, cântărețul orb cunoscut pentru piesa Eternitatea. Ce spune despre carieră

George Nicolescu, cântărețul orb născut pentru piesele Eternitatea, Ordinea de zi sau Foaie verde, spic de grâu, se confruntă cu o suferință foarte mare. A ieșit la pensie după ce anterior a fost profesor de limba franceză la o școală pentru nevăzători.

Stă foarte bine la capitolul sănătate, doar că este dezamăgit că după o carieră de peste 40 de ani a fost uitat de lume. Solistul nu mai este chemat la evenimente ca în anii de glorie, spectacolele fiind puține la număr.

„Cu sănătatea sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Însă, am o mare supărare. Nu prea mai am spectacole, în ultima perioadă, nu mai sunt invitat. Am văzut că oamenii se inventează.

Din ce am observat, concerte mai multe sunt prin București, dar eu nu sunt cuprins în ele. Nu că nu aș merita să fiu, dar nu sunt solicitat să vin să prestez. Eu nu sunt genul acela de artist care să mă bag în seamă și să mă invit la spectacole.

Am fost uitat de mulți. Nu am mai avut de mult timp un concert. Asta este, am învățat să iau viața ca atare și am peste 40 de ani de carieră pe scenă. Nu am un an-doi”, a mărturisit George Nicolescu pentru .

George Nicolescu, despre veniturile lunare

George Nicolescu se bucură de un sprijin important din partea soției sale cu care are o relație de 50 de ani. Cei doi au împreună doi copii care sunt stabiliți în Spania: George Daniel (48 ani) și Luminița (43 ani).

Legat de veniturile lunare născut orb a declarat că trăiește din pensia pe care o încasează. Are o pensie de invaliditate și primești și câțiva bani din drepturile de autor de pe urma melodiilor interpretate până acum.

Soția artistului este la rândul ei pensionară. George Nicolescu spunea în urmă cu ceva vreme că încearcă să facă economie și să consume cât mai puțin. Din fericire, partenera de viață îi este alături și îl iubește necondiționat.