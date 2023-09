Drama prin care trece ginerele lui Nicolae Ceaușescu. Cum vrea să își recupereze averea confiscată la Revoluție

Imediat după Revoluția din 1989, fiica lui Nicolae Ceaușescu, Zoia Ceaușescu, a fost arestată și averea i-a fost confiscată. Mai mult, femeia a intrat în închisoare timp de opt luni, și a murit în 2006 din cauza unei boli incurabile. Între timp, fostul ei soț Mircea Oprean se luptă în continuare cu statul român.

Drama prin care trece ginerele lui Nicolae Ceaușescu

O luptă care pare pierdută, lucru subliniat de Oprean, pentru că justiția din țara noastră nu ar funcționa. Mircea Oprean vrea să recupereze averea confiscată de autorități în 1990 și a reușit în 2010 să își câștige dreptul legal de a revendica aceste bunuri, după care în 2012 a pus poprire pe conturile Trezoreriei București.

nu și-a văzut niciodată banii, astfel că în 2021 a deschis o nouă acțiune în instanță prin care solicită o nouă poprire. Procesul a ajuns la Curtea de Apel București după ce judecătorii i-au respins cererea, pe fond. Ca și fiică a lui Nicolae Ceaușescu, Zoia Ceaușescu a pierdut tot după Revoluție.

Autoritățile i-au confiscat în martie 1990 zeci de bunuri printre care o blană de leopard, mai multe costume, pantofi, genți, precum și un ceas de aur. Soții Oprean au rămas și fără bani, după ce le-a fost confiscată suma de 143.000 de lei, care a fost depusă la BNR pentru a intra în bugetul statului.

, să vin acum cu aceasta problemă a mea. Toate nenorocirile s-au întâmplat din cauză că la noi justiția nu funcționează. Oricât ar lăuda și că nu mai sunt urmăriri, nu e adevărat. Socrii mei au fost comandați la moarte și executați fără să existe o probă la dosar. Multe le-au luat procurorii. Eu am văzut procurori cu cravatele lui Nicu“, s-a plâns Mircea Oprean la

Zoia Ceaușescu a fost un personaj controversat. Supranumită ”Prințesa Epocii de Aur”, femeia a trăit mereu în umbra mamei sale Elena, care ar fi obligat-o să exceleze în matematică. Se spune că Elena Ceaușescu ar fi intervenit chiar în viața amoroasă a fiicei și i-a interzis acesteia să se căsătorească cu Petre Roman când erau tineri.

”Am cunoscut-o pe Zoe în 1972. A fost o relație cu parfum de idilă. Când am cunoscut-o pe Zoe eram deja de un an și jumătate la Toulouse. Era o fată foarte bine educată, frumoasă, în niciun caz nu îți dădea impresia că este fata lui este. Da, am curtat-o. Însă lucrurile s-au stopat pentru că s-a declarat împotriva acestei legături mama ei, Elena Ceaușescu”, mărturisea Petre Roman.

Și-a încercat ulterior norocul cu un bărbat din Cluj, însă și aici familia a intervenit și i-a interzis această romanță. Se pare că a fost momentul în care Zoia s-a refugiat în alcool, devenind un copil rebel care fugea de acasă. S-a căsătorit cu inginerul Mircea Oprean în 1980, fără să știe ce va urma.

Zoia Ceaușescu a fost arestată după Revoluție alături de soț și frați, fiind acuzați de subminare a economiei naționale. S-a îndepărtat voit de toată lumea, după ce a acceptat că va fi mereu asociată cu părinții săi. S-a stins în 2006 după o perioadă lungă în care s-a luptat cu cancerul.