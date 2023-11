Drama secretă a celebrei Roxana Iliescu! Trădarea a fost cumplită

Roxana Iliescu a trecut prin multe. De la plecarea tatălui ei și casa incendiată până la fetele cele mari care au crescut fără tați, pentru că aceștia n-au dorit să-și asume vreo responsabilitate. Roxana și-a încercat norocul și în Italia dat tot în țară ei și-a găsit adevărată dragoste, pe Paul.

Roxana Iliescu vorbește despre suferință și disperare

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, cunoscuta jurnalistă Roxana Iliescu recunoaște că nu s-a făcut actriță din cauza înălțimii. S-a aplecat spre jurnalism unde nu toți șefii au fost ok iar viața ei a fost amenințată.

Aflăm cum, la a doua naștere, tatăl fetiței s-a îmbătat și a căzut în depresie când și ea era în aceeași situație, neavând vreun ajutor. Roxana Iliescu recunoaște că, mulți ani, a fost puternică din disperare și ne spune cum este să fii mama de trei fete.

Roxana Iliescu este, în prezent, ghid spiritual, terapeut emoțional și energetic pentru familii, acreditat de Modern Mystery School Internațional și JourneyInternational. Ea ajută copiii și părinții să-și găsească sănătatea, armonia și bucuria de a trăi împreună. La început a vrut să devină actriță, dar a devenit jurnalistă.

“În copilărie am vrut să fiu cercetător de folclor, apoi chirurg, apoi actriță. De la prima chemare m-au îndepartat profesorii spunând că pot mai mult, de la a doua faptul că am leșinat la morga spitalului de Urgență unde lucra mama mea. Iar de la a treia, replica lui , pe atunci șeful meu la revista Salut: “Roxăneală, ai 1,78, cu cine să joci Romeo și Julieta în afară de ?”. Dar uite că am ajuns să practic tradiții validate de știință, să fac terapii și chirurgie energetică și să fiu pe scenă și în lumina reflectoarelor” mărturisește Roxana Iliescu.

“A plecat de acasă, nu m-a vrut sub nicio formă”

Roxana Iliescu a avut o copilărie din care nu a lipsit nimic. Chiar dacă tatăl a părăsit-o când avea 5 ani, bunicii au suplinit lipsa lui. În liceu, Roxana își amintește că era cea mai timidă până a început să lucreze la revista Salut.

“Copilăria mea a fost cu de toate, ca shaworma. Cu bunici de vis, cu divorțul părinților, cu casa incendiată, cu bunica plecată mult prea repede. Cu tatăl inexistent. A plecat de acasă când eu aveam 5 ani și oricum, nu m-a vrut sub nicio formă. Mama în schimb și-a dorit, chiar cu prețul divorțului, o fată. Apoi am avut revista Salut ca și colac de salvare. Când eram mică îmi plăcea să desenez și să mă joc cu ființele magice pe care le vedeam în jurul meu. Acum am învățat despre ele și chiar predau despre ele.

Când am intrat la liceu eram cea mai timidă fată din lume. Am fost împinsă la concursul de Miss cu forța și, cumva, pentru că cea care câștigase inițial a fost exmatriculată, am rămas eu purtătoarea de coroană. Și făceam cursuri de teatru, deci și spectacole. Apoi am început colaborarea cu revista Salut și făceam lansările revistei în licee, inclusiv la noi, la Dimitrie Cantemir. Ceea ce m-a transformat într-o personalitate a liceului” declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Roxana Iliescu.

“Toate rănile de abandon s-au activat atunci”

Cunoscuta jurnalistă a trăit și multe momente grele, de-a lungul carierei. De la restanțele care se prefigurau în facultate până la ziua când a fost dată afară de la revista unde lucra. Roxana însă a considerat că n-ar fi evoluat fără aceste opreliști.

“Cel mai greu moment a fost… ei bine, mai multe. Primul, chiar la început, la facultate. În anul întâi profesorii erau foarte exigenți, eu munceam și se prefigurau 4 restanțe. Eram gata să renunț. Mă copleșea ceea ce aveam de recuperat. Prietenul meu de atunci, cu 16 ani mai mare și 15 cm mai înalt, s-a pus în fața mea, m-a scuturat să îmi aduc aminte cine sunt și câte lucruri minunate pot face, și m-a pus să găsesc soluții să ies din impas. Am mers la decanat, am cerut amânări, mi-am luat liber să învăț. La final, imposibilul a devenit posibil, acum sunt doctorandă.

Apoi a fost prima experiență când redactorul șef m-a chemat în birou (la Revista Unica) și mi-a spus: “La experiența pe care o ai, ar trebui să devii redactor șef adjunct. Dar nu ai stare să fii la birou să coordonezi oameni. E mai bine să pleci în altă parte!”. Wow, toate rănile de abandon s-au activat atunci. După ce am muncit să punem pe picioare revista, după ce m-am întors din Canada pentru ei… drama Queen nu alta. Scena s-a repetat după 12 ani de B1Tv. În ambele cazuri a fost un maaaaare salt înainte. Pe care nu l-aș fi făcut altfel, pentru că îmi era comod” declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Roxana Iliescu.

“M-am înscris la cea mai bună școală de gătit din Italia”

Ca jurnalist, viața Roxanei nu a fost ușoară. A fost și amenințată, după ce s-a angajat la Investigații, la . Descoperise, împreună cu colegii, lucruri incredibile despre fiul președintelui de atunci. Patronul a rezolvat repede treaba și le-a desființat secția. Cunoscuta jurnalistă a lansat și primul DVD cu rețete culinare, din România.

“Să știi că pasiunea pentru gătit este din copilărie, când pregăteam cu grijă prăjituri din nămolul de la Techirghiol (râde). Lăsând gluma la o parte, mă fascina să o văd pe bunica gătind, dar din păcate a murit înainte să mă învețe ceva. Așa că m-am trezit logodită în Italia, cu un bărbat a cărui mamă murise recent. Atât el cât și fiul lui de 5 ani și tatăl lui mă așteptau ca pe românca legendară, care gătește minunat. Ghinion! Nici nu știam că orezul din chiftele se fierbe înainte.

Dar mereu mi-a plăcut școala, așa că m-am înscris la cea mai bună școală de gătit din Italia și, în șase luni, am devenit expert. Mai ales în făcut paste de casă, pizza, sosuri din tot felul de ierburi sănătoase și condimentate. Și da, împreună cu profesoara mea am scos primul DVD de rețete culinare din România” declară Roxana Iliescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Parcă eram pedepsită că adusesem pe lume un înger”

Roxana Iliescu a trăit și multe momente grele în viața personală. Cel mai dur a fost la a doua naștere, când toate lucrurile au mers prost. Chiar dacă nu mai era mamă singură și avea experiență, nimic din ce se așteptase nu s-a întâmplat.

“Cel mai greu moment al vieții mele a fost cea mai cruntă depresie din viața mea. Eram la a doua naștere, când mă așteptam să fie mai ușor. Nu mai eram mamă singură, aveam deja experiență. Dar tatăl copilei s-a îmbătat când eu nășteam, a căzut în depresie și el că tocmai rămăsese fără bani. Familia lui nu ne-a ajutat nici cu o scobitoare dar aveau pretenții să fac botez la Palatul Regal dacă se putea. În loc de naștere naturală cum visasem a trebuit să fac cezariană iar recuperarea a fost cruntă iar la maternitate nu vroiau să mă lase să o alăptez doar natural. Descoperisem că nu pot lua concediu maternal din diferite probleme administrative, parcă tot Universul complotase împotriva mea. Și parcă eram pedepsită că adusesem pe lume un înger. Pentru că așa arăta copila mea, iar eu eram în cea mai nefericită perioadă a vieții mele.

Cum am ieșit din asta? Cerând ajutor. Nu neapărat familiei cât oamenilor cu care lucram și care mă apreciau. Unul mi-a plătit în avans 2000 de euro, altul m-a trimis la un spa să mă relaxez, al treilea mi-a făcut cadou o ședință de terapie. Iar mama a stat cu copilul. Și încet, încet am ieșit de acolo. A trebuit să accept că nici relația aceasta nu era the one, că probabil o vom lua pe căi diferite. Că va trebui să fiu și eu, ca și mama mea, mamă singură cu doi copii și că vor crește și ele fără tata. Asta pentru că nici tații lor, deși inițial se declaraseră topiți după copii, nu doreau să își asume responsabilitatea creșterii lor” povestește Roxana Iliescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Nu e ușor, nu e idilic, nu sunt mereu calmă”

Cunoscuta jurnalistă Roxana Iliescu are trei fete, Teresa, Ana Vanesa și Suria. Pe primele două le-a crescut singură iar alături de Paul Gabor are, de mulți ani, familia mult visată. Aflăm cum este mama Roxana și ce îi reproșează, cel mai des, fetele ei.

“Până la urmă a venit și a treia fată, după un diagnostic clar de infertilitate și o magie petrecută cu terapia Călătoria. Nu, nu e ușor, nu e idilic, nu sunt mereu calmă. Dar ele sunt motivul pentru care sunt în continuă dezvoltare, regăsire, evoluție. Ele sunt reperul meu, oglinda mea cu trei fețe, izvorul meu nesecat de bucurie dar și de provocări.

Fetele îmi reproșează destul de des că iau decizii fără să țin cont de dorințele lor. Evident, realizează că după aceea că sunt de cele mai multe ori spre binele lor dar da, și-ar dori să fie mai ușor totul. Iar acum scriu o carte despre ce am învățat de la ele, in toți acești ani. Cartea care conține metoda mea de terapie, Pasul În adevăr. Pentru că asta am învățat, să fiu mereu în adevăr cu ele” mărturisește Roxana Iliescu.

“Eram puternică din disperare”

Roxana Iliescu este și a fost o femeie și o mamă curajoasă. Chiar dacă primii doi tați ai fetelor ei nu au vrut să aibă de-a face cu educația lor, Paul este un tată minunat. Cunoscuta jurnalistă ne explică cum a reușit, ani de zile, să fie și mamă și tată pentru Teresa și Vanesa.

“In primele două cazuri doar am repetat paternul mamei. Deși l-am judecat și mi-am promis ca eu să fac altfel, am făcut fix la fel. Paradoxal, nu a fost greu. Era ceea ce știam. Ce nu știam însă era cum să construiesc o relație durabilă și o familie stabilă.

Pe Paul l-am cunoscut la 21 de ani și m-am îndrăgostit la prima vedere. Reprezenta și reprezintă idealul meu masculin. Noi glumim adesea când îmi spune că l-am luat pentru că e deștept. Iar eu îi răspund “nu, asta a fost bonus, te-am luat pentru că eram fleașcă după tine!”. Și așa e. Dar de puternică și asumată, eu cred că el m-a făcut ceea ce sunt acum. Înainte eram puternică din disperare. Acum sunt puternică din relaxare. Din cunoaștere de sine. Și e tare bine” mărturisește, în exclusivitate pentru FANATIK, Roxana Iliescu.

Roxana Iliescu despre primii bani câștigați: “500 de lei, un sfert din salariul mamei”

Cunoscuta jurnalistă recunoaște că a luat mereu note bune dat a copiat la Bac, la fizică. Aflăm când și de cine s-a îndrăgostit, pentru prima dată, dar și ce a făcut cu primii bani pe care i-a câștigat.

“Prima oară m-am îndrăgostit la 10 ani de un băiat de 12. Și am trăit o super frumoasă și romantică poveste adolescentină 2 ani, cu mama lui ca înger păzitor. A rămas, până când a plecat de pe lume, cea mai iubită soacră a mea.

Iar primii bani i-am câștigat la 14 ani, pe primul articol din Salut. 500 de lei. Un sfert din salariul mamei, enorm. I-am luat ei un cadou, mie și cățelușei noastre, boxerița Blakie” îți amintește cunoscuta jurnalistă.

“Nu m-am considerat niciodată celebritate”

Roxana Iliescu mărturisește că abia așteaptă să se retragă la țară unde să consturiasca un centru pentru copii. Mai spune că nu s-a simțit niciodată celebră pentru că a crescut alături de marile valori ale țării. Cât despre greșeli, cunoscuta jurnalistă știe sigur ce nu ar mai repeta.

“Nu, nu m-am considerat niciodată celebritate pentru că am crescut alături de marile noastre valori, actori și cântăreți și oameni de cultură. Pentru mine ei sunt eroii mei și eu doar le urmez exemplul. Oricum, făcând parte mereu din școli (acum de spiritualitate) am mereu oameni superiori mie și cei care mă urmează. Îmi place structura, deși am contestat-o de multe ori.

Dacă aș lua-o de la început, nu aș mai pierde timpul. M-aș baza mai mult pe intuiție. Și când ea mi-ar spune pleacă, nu aș mai ezita! “ ne spune Roxana Iliescu.