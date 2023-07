Cine e actrița care spune că trăiește o ”dragoste nebună” cu Florin Piersic: ”Viața mea s-a schimbat”

Cine e actrița care spune că trăiește o “ ” cu Florin Piersic. Viața artistei în vârstă de 80 de ani s-a schimbat radical. Declarația i-a luat prin surprindere pe toți, mai ales că sunt un cuplu pe scenă.

Cine este vedeta care are o relație specială cu Florin Piersic. Cum i s-a transformat existența de când s-au întâlnit profesional

Cine este vedeta care are o relație specială cu Florin Piersic. Cum i s-a transformat existența de când s-au întâlnit profesional. Este una dintre cele mai iubite actrițe ale Teatrului Naţional şi Odeon, având multe roluri de referință.

ADVERTISEMENT

Cel mai remarcabil personaj a fost în piesa scrisă de Tudor Muşatescu și intitulată Visul unei nopţi de iarnă, care a fost văzută de multe generații. Mai exact, este vorba de Rodica Mandache care a primit Premiul UNITER pentru Cea mai bună actriţă într-un rol secundar, în 2017.

Cei doi actori români au jucat împreună și de atunci au o relație specială. consideră că cea mai mare calitate a colegului de scenă este să-și ridice partenerele la alt nivel, unul superior din punct de vedere profesional.

ADVERTISEMENT

„Nu e prietenie, este chiar o dragoste fierbinte. Florin Piersic nu seamănă cu ceilalți oameni, este un semizeu. Dacă o actriță era partenera lui i se întâmpla ceva nebănuit. Toate partenerele lui au strălucit pentru că el le era alături.

Până să joc cu el în Visul unei nopți de vară eram o actriță bună, drăguță, cu viitor. Unii spuneau că sunt și talentată. După ce am jucat cu el pur și simplu am fost ridicată sus, la etajul cel mai înalt.

ADVERTISEMENT

Acolo am rămas datorită piesei. Viața mea s-a schimbat”, a declarat Rodica Mandache despre legătura pe care o are cu maestrul Florin Piersic, pentru revista . Actrița are cuvinte de laudă și pentru regretatul Amza Pellea.

Cine este actrița Rodica Mandache

Rodica Mandache este o actriță cunoscută pe scena artistică românească. S-a născut pe 13 aprilie 1943, la Iaşi, unde a absolvit studiile Liceului Oltea Domnea, care în prezent se numește Mihai Eminescu. În 1964 a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale.

A studiat la clasa profesorului Octavian Cotescu. De-a lungul timpului a jucat în multe piese de teatru şi filme celebre, printre care se numără Astă seară dansăm în familie, Un comisar acuză sau Nea Mărin miliardar.

ADVERTISEMENT

În plan personal, a fost căsătorită timp de 13 ani cu unul dintre cei mai talentați fotografi ai vremii, Aurel Mihailopol. Din păcate, actrița a rămas văduvă când avea numai 39 de ani. Fiica Rodicăi Mandache, Diana, avea atunci 5 ani.