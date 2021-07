Dumitru Dragomir, declarație neașteptată despre Dinu Todoran: „Gigi şi-a luat un antrenor foarte bun. E o artă!”

Dinu Todoran a fost adus pe banca FCSB-ului, în luna mai, după plecarea lui Toni Petrea.

În prezent, FCSB se află pe locul 3 din Liga 1, cu patru puncte obținute.

Dumitru Dragomir, declarație neașteptată despre Dinu Todoran

consideră că Dinu Todoran este un antrenor foarte bun. Acesta susține că tehnicianul de la FCSB este maleabil și docil, caracteristici care, în opinia sa, îl vor ajuta în colaborarea cu patronul Gigi Becali.

„Şi Gigi şi-a luat antrenor bun. Degeaba vorbesc unii ziarişti care nu-l cunosc pe Todoran, dar eu vă spun ca Gigi şi-a luat un antrenor foarte bun, care poate să lase capul în jos la multe discuţii pe care le are cu Gigi.

Asta e o artă. De exemplu Şumudică, sau eu, sau oricare n-am putea, dar el poate. Asta este o înzestrare de la Dumnezeu să poţi să fii cât mai maleabil şi docil”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru .

Gigi Becali, pe cale să-l transfere pe David Miculescu la FCSB

că plănuiește să-l transfere pe David Miculescu de la UTA Arad.

Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că „alura de fotbalist” este una dintre calitățile care îl atrag la David Miculescu.

„Văd că l-ați ghicit. Câteodată, un jucător e și frumos. Când l-am luat pe Dennis Man, e un băiat plăcut. Așa a fost și cu Nedelcu, dar nu s-a legat. David este foarte frumos, inalt, slăbuț, are o alură de fotbalist. Aleargă foarte frumos.

De acum șase luni-un an am vrut să-l iau, iar acum am acționat. Cred că sunt șanse să-l iau, pentru că mai are încă un an și jumătate contract și, dacă nu-l dau, o să-l piardă gratis”, a declarat Gigi Becali, la .

David Miculescu (20 de ani) este un produs al celor de la UTA Arad. Acesta a fost adus, în vara lui 2018, la prima echipă a clubului arădean.

250.000 de euro este cota lui David Miculescu, conform transfermarkt.com