Dumitru Dragomir, în lacrimi despre credinţă: „Nu mai pot intra în biserică! Durerea e prea mare”

Dumitru Dragomir . Într-un dialog unu la unu cu Horia Ivanovici, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit, bineînțeles, despre calificarea României la Euro 2024, dar a atins și un punct sensibil din viața sa.

Dumitru Dragomir a plâns în direct: „Îmi vine rău, nu suport durerea”

Divinitatea a avut și ea rolul ei în calificarea „tricolorilor” la Euro 2024. Este deja binecunoscută înclinația familiei Iordănescu pentru credință. Cel mai recent exemplu, .

„O să râzi. Eu nu sunt un tip dogmatic. Cred că există o forță care ne ordonează pe toți, ori e implantată în creier, ori e ceva supranatural care le coordonează pe toți. Pentru că toată lumea e coordonată. Să fie foarte clar. Nu că a spus prof. Ciurea. Părerea mea e că toată lumea e coordonată.

Omul e diferit. Nu sunt doi oameni la fel, nici gemeni dacă sunt. Dumnezeu n-a făcut natura ca doi să semene unul cu altul. Și de aceea sunt diferențele de opiniie și de înțelegere și de tot.

Eu cunosc două cazuri, trei cazuri. Cunosc un caz Gigi Becali, care a fost mai golănaș, mai zburdalnic, le-a făcut pe toate Gigi. Băi, nene, când s-a apucat de o chestie religioasă, au venit avioanele cu bogățiile și i le-au lăsat în curte.

Unul care era prieten cu el, Costel Bucur, a zis începând de azi mă las de jocuri de noroc și mă apuc de religie. Tot așa, ca ăsta, cu biserică, stă în genunchi, se roagă două ore, în fiecare zi, toată familia! Uite așa a zburat. Citiți raportul ANAF. A avut câștig 21.000.000 de euro anul trecut”.

„Mai joc poker peste 15 ani!”

„Alții, familia Iordănescu. Eu nu fac propagandă bisericii. Și acum urmează al patrulea. Eu. Și eu o iau pe calea dogmelor. Nu ca ăștia, că nu sunt tare ca ăștia. Și eu încep ușir, ușor, mă las de toate jocurile de noroc. Mai joc table. Poker nu mai joc. Rummy n-am jucat de zece ani.

Poker n-am jucat 15 ani și acum vreo 6 luni mă duc undeva la ziua unuia și după ce a terminat ziua s-a făcut o masă și jucau 10 inși poker cu două cărți. M-am băgat și eu. Eu nici nu știu jocul ăsta, eu îl știu p-ăla cu 5 cărți. Am pierdut și mă întreabă Cristi al meu: ‘Șefu, de ce râdeți?’ Zic ‘ce bine că m-am lăsat. N-am mai jucat de 15 ani și o să mai joc peste 15 ani. Îmi aduci aminte să mai joc, că ești mai tânăr’”.

(n.r. – Te duci la biserică?) Copiii mei se duc și nepoții. Eu de când mi-am înmormântat copilul nu mă duc că fac temperatură, nu că nu îmi place. Am o reacție negativă în biserică. De când au murit prieteni de-ai mei, n-am intrat în biserică. Îmi vine rău. Nu suport durerea.

Am trecut prin clipe foarte grele. Eu sunt un tip tare. Prin câte am trecut și încă sunt sănătos? Am o minte brici. Îmi aduc aminte de numere de telefon, de tot. Am mai spus-o și o repet. Când te ia dracul, din ușa bisericii te ia. Eu dogmatic devin, dar nu bisericos”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, în exclusivitate la MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ.

