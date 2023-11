Dumitru Dragomir, pierdere de patru milioane de euro într-o singură zi: “Era să mă duc de tot!”

într-o singură zi. , ci după eșecul în business. Nea Mitică a explicat că a fost aproape de faliment, însă a avut și puțin noroc.

Cum a pierdut Dumitru Dragomir patru milioane de euro într-o zi

La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir a mărturisit cum a pierdut patru milioane de euro. Fostul președinte LPF a explicat că banii au fost luați cu împrumut de la bancă pentru a începe o nouă afacere.

“Cel mai mult am pierdut 4 milioane de dolari o dată. Într-o singură zi, la business. Era să alunec cu totul. Aveam pensie bună, dar copiii mei sufereau. Am luat niște bani împrumut și am cumpărat niște saloane de evenimente. Am făcut 5 saloane de evenimente, cele mai frumoase din România.

Am fost în China, singur, am cumpărat candelabru cu diametru de 4 metri, ceva de nedescris. Mochetă, 4000 de furculițe, 4000 de linguri, 4000 de lingurițe, vreo 2500 de mese, 4000 de scaune. Își dai seama ce am putut să iau.

Și a venit nenorocita de criză din 2008. Nicio nuntă nu a mai mers, aveam 160 de oameni angajați, dintre care 30 erau bucătari geniali, pe care trebuia să îi plătești. Un an de zile pierdeam undeva la 60-70 de mii de dolari pe lună”, a povestit Mitică Dragomir.

Lecție de viață de la Mitică Dragomir

În urma experienței sale, Mitică Dragomir a avut parte și de o lecție de viață. Momentul de atunci l-a făcut pe Dumitru Dragomir să nu mai întârzie niciun moment cu banii la bancă, pentru a nu repeta greșeala din 2008. Omul de afaceri a dezvăluit, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, și faptul că banca l-a și ajutat, pentru că altfel ar fi dat faliment.

“Când am început să alunec, să alunec, să alunec, să alunec… nu am mai avut bani să dau la bancă. A venit banca și a spus ‘Vă dăm 60 de zile să vindeți, dacă nu, vindem noi’. Eu după 60 de zile am crezut că… A veni banca.

Eu dădusem pe afacere 8.500.000 de dolari, bani luați din bancă, 1 leu nu aveam, dar aveam garanții. Hotelul și mai aveam un blocușor. A venit banca și mi l-a vândut într-o săptămână. Mi-a dat mie 7.500.000 de dolari. Eu le luasem cu 8.500.000 de dolari și băgasem 3 milioane în ele. Deci, 4 milioane pierdere.

Asta a fost norocul vieții mele. O bancă bună, nu vreau să îi dau numele, m-a executat, cu toate că m-a și ajutat. După aceea, m-am mutat la altă bancă și nu am întârziat o zi vreodată, din 2008 și până acum” , a mai spus Dumitru Dragomir.

