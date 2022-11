Dumitru Dragomir, prima reacție după scandalul cu Marian „Ceaușescu”: „Șantaj! Mi-au cerut 50.000 de dolari ca să mă lase în pace!”

a avut încă un episod tensionat, în centrul Bucureștiului, la ieșirea fostului președinte al LPF din sediul televiziunii B1.

Dumitru Dragomir cere intervenția autorităților după ce a fost atacat de Marian „Ceaușescu”: „M-a așteptat cu trei inși. Au asmuțit un câine dresat pe mine”

nu l-a speriat pe celebrul protestatar Marin „Ceușescu”, iar fostul președinte al LPF a izbucnit în direct la : „Nu m-am abținut. Au asmuțit un câine dresat pe mine. M-am speriat. Să mă aștepte cu încă trei inși… Care este scopul acestei nenorociri pe care o face individul ăsta? Eu nu mai sunt politician, dar nu vor să mă ierte pentru legea huliganismului”.

Mitică Dragomir susține că „Ceaușescu” i-a cerut 50.000 de dolari pentru ca șantajul și hărțuirea să înceteze: „Mi-au spus că mă țin cu scandal până la moarte ca Iliescu dacă nu le dau 50.000 de dolari. Ce aveți cu mine? Nu am făcut rău nici la o muscă. Mi-a spus la ureche. E a patra oară când aleargă după mine și mă șantajează”.

Dumitru Dragomir: „Ce are cu mama? E moartă! Își bagă în mama?!”

Dumitru Dragomir a dezvăluit că a fost înjurat și de familie și e convins că protestarul este susținut politic: „A văzut toată lumea scena. Nu se poate așa ceva. Ce are cu mama? E moartă! Își bagă în mama? E o crimă că am fost comunist? Poate e mai bine acum în capitalism. Nu a plătit o amendă! Înseamnă că e protejat de cineva. M-a sunat poliția”.

Dragomir spune că la aceeași „tortură” psihică a fost supus și Ion Iliescu: „M-a făcut bandit, jigodie comunistă, că mă ține până la moarte ca pe Iliescu dacă nu îi dau banii. Alt motiv nu există. Eu în politică și la Ligă nu mai sunt de zece ani. Hoții strigă hoții! Ce i-am făcut eu?!”.

Fostul conducător din fotbalul românesc e de părere că a acționat doar în legitimă apărare: „Dacă eram mai tânăr îl șifonam eu. Am lăsat bastonul în mașină. Am bănuit că mă urmărește nebunul. Domne, are o obsesie! Eu nu pot să agresez pe nimeni. Merg în cârje. Să stau în poziția ghiocelului? Sunt o cârpă?! Nu am fost încă la IML”.

Dumitru Dragomir amenință că își va face dreptate ca Gigi Becali: „Dacă aș fi fost mai tânăr, aș rezolva eu!”

Gigi Becali a făcut pușcărie după ce i-a agresat pe hoții care i-au furat mașina, iar Dumitru Dragomir vrea să își facă de asemenea singur dreptate: „Nu va rezolva nimeni. Dacă aș fi fost mai tânăr, aș rezolva eu. Gigi Becali nu a avut nicio vină. L-a băgat nevinovat. I-a furat mașina, i-a dat să bea. De ce să nu ne facem domne dreptate?!

Nu poți nici să te aperi? Păi ce bărbați suntem? Mai era unul care avea pe mânecă o șurubelniță. M-au așteptat o oră cu câinele în ușă! Eu mă apăram. Poate băga șurubelnița în mine!”, a mai spus Dumitru Dragomir pentru sursa citată.

„Se pregătește să iasă unul dintre cei mai mari comuniști borfași escroci, căruia i-am adus steagul pe care el l-a iubit. El e cel care a furat, care a vândut, care s-a îmbogățit doar din furt! Spune, mă, la televizor cât ai furat! Am înțeles că acum ești și rusofil, comunistule!”, i-a strigat protestatarul, atunci când ”Corleone” a ieșit din clădire.