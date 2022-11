Încăierare pe stradă între Mitică Dragomir și protestatarul ”Ceaușescu”: ”Nu mai văd cu un ochi” / ”M-au înțepat cu șurubelnița”

Cei doi au mai avut o altercație fizică în urmă cu doi ani, în contextul în care ”Ceaușescu” îl hărțuiește pe Dragomir pe stradă până în clipa în care fostul șef al LPF își iese din minți.

Încăierare între Mitică Dragomir și ”Ceaușescu”

De această dată, ”Ceaușescu” l-a așteptat pe Mitică în momentul în care acesta părăsea sediul B1 TV.

ADVERTISEMENT

”Se pregătește să iasă unul dintre cei mai mari comuniști borfași escroci, căruia i-am adus steagul pe care el l-a iubit. El e cel care a furat, care a vândut, care s-a îmbogățit doar din furt! Spune, mă, la televizor cât ai furat! Am înțeles că acum ești și rusofil, comunistule!”, i-a strigat protestatarul, în momentul în care ”Cornelone” a ieșit din clădire.

O fire vulcanică, la scurt timp și încearcă să-l lovească cu piciorul pe protestatar. Ulterior, Mitică își lasă bodyguardul să intervină, iar acesta pare că-l lovește pe ”Ceaușescu”, cu pumnul în ochi.

ADVERTISEMENT

”Ați văzut ce mi-a făcut, da? Nu mai văd cu ochiul ăsta! Bodyguard-ul lui Mitică a dat în mine, la fel și Mitică Dragomir. Asta este, borfașii își aduc slugile, dar mie nu-mi este frică de ei”, s-a plâns bărbatul agresat.

Mitică Dragomir, mușcat de câine?

Mitică Dragomir se apără și spune că este o simplă victimă în întreaga situație. Dragomir spune că în timpul conflictului iscat a fost împuns cu o șurubelniță și mușcat de un câine.

ADVERTISEMENT

”Eu am terminat emisiunea la B1TV și moderatorul mi-a spus: Nea Mitică, nu ieși pe aici că nu te lasă ăștia să mergi la mașină!. Nu m-au lăsat să ies. Eu, atunci, m-am întors și am întrebat de altă ieșire. Când m-am dus la ieșirea cealaltă, acolo era unul care mă pândea cu un câine. Mie îmi e frică de câini, de oameni nu îmi e frică. Apoi m-am întors înapoi la prima ieșire. Când am dat să ies, nu m-au lăsat să merg la mașină. Eu trebuia să mă duc la mașină pentru că se schimba semaforul și nu putea să stea mașina acolo.

Striga acolo: Fraților, eu de felul meu sunt coleric și răspund și eu, nu mă pot abține. A început să mă înjure, atunci a venit unul cu un câine pe care l-a pus pe mine și mi-a rupt pantalonii. Erau trei inși.

ADVERTISEMENT

Nu am vrut să mă duc la mașina și să plec. Dacă te oprește cineva și te înjură pe stradă, nu reacționezi? Acțiunea s-a desfășurat foarte rapid, nu am putut să sun la 112. Totul s-a întâmplat în doar 10 secunde. Pune unul câinele pe tine, iar tu suni la 112? Nu am avut timp de așa ceva.

ADVERTISEMENT

Îl dau în judecată pentru ce mi-a spus și pentru că m-a mușcat câinele, pentru că acasă am văzut că am și zgârieturi pe picioare. Îmi e teamă să nu fie câinele turbat. Mă duc mâine să îmi fac antirabicul. Unul m-a înțepat cu o șurubelniță, mi-a dat în spate cu o șurubelniță. Au venit în grup și m-au atacat“, a explicat Mitică Dragomir incidentul, la

Marian ”Ceaușescu” a ajuns la spital

Protestatarul i-a oferit replica și a mărturisit că a ajuns la UPU pentru a primi îngrijiri în urma bătăii primite.

”Ăsta a iubit partidul PCR, era mândru, acum îl iubește și pe Vladimir Putin. Așa că i-am dus și eu steagul. Dragomir a venit, m-a lovit și a plecat în mașină. Șoferul lui, în loc să urce în mașină, a venit și m-a lovit cu doi pumni în ochi. Eu n-am răspuns”, a declarat Marian Moroșanu, conform GSP.ro.

Poliția Capitalei va analiza acest caz, în urma filmărilor apărute în spațiul public.

”Cu privire la imaginile apărute în spațiul public, în care a avut loc o agresiune între mai multe persoane, Serviciul Informare și Relații Publice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București este abilitat să comunice următoarele: Polițiștii Secției 1 s-au sesizat din oficiu, în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs evenimentul”, transmit autoritățile.

Marian ”Ceaușescu” este un vechi ”prieten” al lui Mitică Dragomir. Protestatarul l-a agasat pe Dragomir pe stradă și în 2020, tot când ieșea din sediul B1 TV. Și atunci situația a fost aproape de a degenera, după ce Mitică Dragomir și-a pierdut cumpătul și a sărit la bătaie, însă a fost oprit la timp de alte persoane aflate în preajmă.